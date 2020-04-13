***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2020 09:40
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER 42.297,36 % 0,0315 % 0,1498 % 475
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837351
BIST
12:2796.718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 246,91
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.797
En Düşük
95.019
12:276,7683
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0712
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
12:277,4037
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0885
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
12:27367,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 4,19
|Açılış
|: 367,67
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.360.192
|% 9,99
|
|BANVT
|18,40
|19.437.942
|% 9,98
|
|RTALB
|7,16
|2.970.597
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.405.830
|% 9,97
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|ETYAT
|1,34
|2.982.653
|% -5,63
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
|
|THYAO
|10,18
|855.253.212
|% 3,88
|
|PGSUS
|55,00
|481.189.389
|% 7,95
|
|GARAN
|8,55
|419.847.821
|% -0,93
|
|ASELS
|25,06
|193.013.963
|% -0,16
|
|TSPOR
|4,57
|164.142.180
|% 6,28
|
|THYAO
|10,18
|855.253.212
|% 3,88
|
|CEMAS
|1,00
|77.738.651
|% 6,38
|
|YKBNK
|2,04
|128.375.386
|% -0,97
|
|IHLAS
|0,65
|40.408.506
|% 4,84
|
|AVOD
|1,89
|97.308.962
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4374
|8,4798
|% 1,47
|
|Frank
|6,9755
|7,0175
|% 1,00
|
|Riyal
|1,7942
|1,8032
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.691
|4,45
|
|Altın Gr.
|368
|368
|4,52
|
|Cumhuriyet
|2.354
|2.409
|29,40
|
|Tam
|2.419
|2.479
|33,90
|
|Yarım
|1.177
|1.206
|14,70
|
|Çeyrek
|590
|603
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,30
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|31,19
|31,19
|-0,29
|