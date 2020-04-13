***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2020 09:43
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alrim/837354
BIST
18:0596.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
0
En Düşük
0
18:056,7678
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0707
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7687
En Düşük
6,7014
18:057,4211
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1059
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4211
En Düşük
7,3088
18:05367,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,58
|Açılış
|: 367,07
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
367,75
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|KRONT
|18,16
|10.199.288
|% 0,00
|
|THYAO
|9,80
|747.585.969
|% 0,00
|
|USAK
|1,38
|52.824.063
|% 0,00
|
|YKGYO
|2,43
|24.122.063
|% 0,00
|
|PGSUS
|50,95
|941.591.068
|% 0,00
|
|KRONT
|18,16
|10.199.288
|% 0,00
|
|THYAO
|9,80
|747.585.969
|% 0,00
|
|USAK
|1,38
|52.824.063
|% 0,00
|
|YKGYO
|2,43
|24.122.063
|% 0,00
|
|PGSUS
|50,95
|941.591.068
|% 0,00
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 0,00
|
|PGSUS
|50,95
|941.591.068
|% 0,00
|
|THYAO
|9,80
|747.585.969
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% 0,00
|
|ASELS
|25,10
|547.099.839
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,06
|503.397.713
|% 0,00
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 0,00
|
|PETKM
|3,43
|487.480.095
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,94
|123.218.686
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4315
|8,4738
|% 1,39
|
|Frank
|6,9834
|7,0255
|% 1,12
|
|Riyal
|1,7907
|1,7997
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|4,06
|
|Altın Gr.
|366
|366
|3,00
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.410
|2.470
|24,50
|
|Yarım
|1.172
|1.202
|10,10
|
|Çeyrek
|588
|601
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,34
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|32,32
|32,32
|0,84
|