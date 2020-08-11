***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.08.2020 16:39
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868068
BIST
16:281.106
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 30,45
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.107
En Düşük
1.082
16:287,2407
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -0,0970
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
16:288,5278
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0879
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
16:28455,14
En Yüksek
|Değişim
|: -4,87%
|| -23,31
|Açılış
|: 454,49
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,85
BIST En Aktif Hisseler16:26
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|OSTIM
|2,86
|60.272.781
|% 10,00
|
|KUTPO
|31,46
|21.770.262
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|10.062.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.154.214
|% -9,96
|
|NUGYO
|7,16
|46.934.893
|% -9,37
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,35
|1.620.689.074
|% 7,48
|
|ASELS
|18,36
|1.567.798.144
|% 1,83
|
|SISE
|6,37
|1.390.059.821
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,02
|1.285.521.702
|% 2,02
|
|GARAN
|6,92
|1.132.314.366
|% 5,33
|
|EKGYO
|2,02
|1.285.521.702
|% 2,02
|
|SISE
|6,37
|1.390.059.821
|% 7,06
|
|YKBNK
|2,13
|401.283.597
|% 4,41
|
|AKBNK
|4,97
|899.183.978
|% 4,41
|
|GARAN
|6,92
|1.132.314.366
|% 5,33
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2404
|7,2417
|% -1,31
|
|Euro
|8,5139
|8,5247
|% -1,06
|
|Sterlin
|9,4690
|9,5164
|% -0,99
|
|Frank
|7,9010
|7,9486
|% -1,01
|
|Riyal
|1,9268
|1,9365
|% -1,23
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|-72,11
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-23,96
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-197,00
|
|Tam
|3.010
|3.088
|-190,84
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|-92,31
|
|Çeyrek
|730
|747
|-46,16
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,28
|-1,88
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,57
|
|B. Petrol
|45,52
|45,52
|0,53
|
Seans Raporu
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