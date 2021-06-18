***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
18.06.2021 18:06
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 0 % 0 % 0 % 97,28
Oyak Yatırım A.Ş. 17.711,47 % 0,0073 % 0,016 % 223
Oyak Yatırım A.Ş. 161,59 % 0,0165 % 0,000148 % 0,89
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943146
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -23,09
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.389
18:058,7257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0064
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
18:0510,3510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0465
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
18:05497,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,81
|Açılış
|: 497,95
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|6,05
|1.393.273
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.324.521
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.944.798
|% 9,95
|
|VAKFN
|8,74
|209.319.841
|% 9,94
|
|OZBAL
|9,20
|20.798.995
|% 9,92
|
|BERA
|16,93
|12.607.856
|% -9,99
|
|UZERB
|45,28
|810.391
|% -9,98
|
|MERIT
|18,13
|2.597.639
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|838.383
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|2.235.992
|% -9,84
|
|THYAO
|14,54
|1.500.922.301
|% -0,82
|
|EKGYO
|2,06
|1.010.117.564
|% -2,83
|
|GARAN
|8,14
|871.550.322
|% -0,61
|
|EREGL
|17,85
|719.687.539
|% -4,60
|
|KOZAL
|120,60
|587.272.284
|% -2,35
|
|EKGYO
|2,06
|1.010.117.564
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,15
|399.332.855
|% -0,92
|
|GARAN
|8,14
|871.550.322
|% -0,61
|
|THYAO
|14,54
|1.500.922.301
|% -0,82
|
|IHLGM
|1,16
|101.989.225
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7194
|8,7257
|% 0,07
|
|Euro
|10,3436
|10,3510
|% -0,45
|
|Sterlin
|12,0013
|12,0615
|% -0,87
|
|Frank
|9,4085
|9,4652
|% -0,57
|
|Riyal
|2,3179
|2,3295
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|2,65
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,03
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
-
17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
-
17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında