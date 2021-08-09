***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.08.2021 15:52
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AKTİF YATIRIM BANKASI 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956047
BIST
15:421.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.433
15:428,6430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0274
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
15:4210,1716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0169
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
15:42484,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,47
|Açılış
|: 484,06
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler15:42
|GENIL
|14,30
|573.613.950
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.395.678
|% 9,98
|
|RODRG
|16,22
|9.051.623
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|TGSAS
|14,06
|6.307.225
|% 9,93
|
|FADE
|10,98
|96.066.530
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.923.088
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,76
|46.680.234
|% -9,04
|
|DAGHL
|15,74
|26.170.502
|% -7,68
|
|DNISI
|12,19
|16.327.497
|% -7,30
|
|SISE
|8,24
|995.839.850
|% 3,00
|
|GARAN
|9,20
|981.908.890
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,99
|621.179.774
|% -0,12
|
|GENIL
|14,30
|573.613.950
|% 10,00
|
|THYAO
|12,91
|482.984.061
|% 0,62
|
|ZRGYO
|1,59
|400.246.156
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,48
|432.168.884
|% 0,40
|
|SISE
|8,24
|995.839.850
|% 3,00
|
|GARAN
|9,20
|981.908.890
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,99
|621.179.774
|% -0,12
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6389
|8,6430
|% 0,32
|
|Euro
|10,1656
|10,1716
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,9532
|12,0131
|% 0,31
|
|Frank
|9,3861
|9,4427
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2963
|2,3079
|% 0,25
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-18,93
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,45
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-25,00
|
|Tam
|3.209
|3.290
|-19,36
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-9,37
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,69
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|-0,08
|
|B. Petrol
|68,05
|68,05
|-2,65
|
Seans Raporu
15:42
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15:54ALCAR
Yüzde 5.10 oranında artışla 317.40 lira fiyatla işlem gören hissede 235, 533 adet işlem
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15:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 95 kaybederek (% -0.13 ) 1, 542
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15:53XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 9, 517.00 milyon TL de
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15:53PSDTC
Yüzde 5.03 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 103 adet işlem
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15:53PSDTC
Yüzde 5.03 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 103 adet işlem