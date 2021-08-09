***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.08.2021 15:53
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM 34.635 % 0,014879 % 0,04 % 240,9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956048
BIST
17:291.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,05
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
17:298,6361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
17:2910,1633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0086
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
17:29483,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -4,63
|Açılış
|: 483,90
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler17:29
|CANTE
|11,99
|77.336.123
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.546.894
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.904.240
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|100.900.234
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.711.492
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.406.368
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.970.549
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,74
|56.760.237
|% -9,23
|
|DAGHL
|15,67
|29.954.889
|% -8,09
|
|DOBUR
|15,89
|1.089.531
|% -7,78
|
|GARAN
|9,16
|1.245.150.941
|% -0,76
|
|SISE
|8,20
|1.124.742.683
|% 2,50
|
|KRDMD
|7,97
|714.091.509
|% -0,38
|
|THYAO
|12,87
|592.072.621
|% 0,31
|
|GENIL
|14,30
|573.904.240
|% 10,00
|
|ZRGYO
|1,59
|400.942.254
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|492.165.587
|% -0,81
|
|SISE
|8,20
|1.124.742.683
|% 2,50
|
|GARAN
|9,16
|1.245.150.941
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,97
|714.091.509
|% -0,38
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6319
|8,6361
|% 0,24
|
|Euro
|10,1535
|10,1633
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9449
|12,0048
|% 0,24
|
|Frank
|9,3768
|9,4333
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2983
|2,3098
|% 0,33
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-24,52
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-5,29
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,69
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,17
|
|B. Petrol
|68,26
|68,26
|-2,44
|