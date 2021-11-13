***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.11.2021 17:53
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AKTİF YATIRIM BANKASI 0 % 0 % 0 % 194
OYAK YATIRIM 22.462 % 0,0165 % 2,1 % 430
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977589
BIST
18:051.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,44
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
18:0510,0093
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1060
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
10,0249
En Düşük
9,8824
18:0511,4711
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1207
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4818
En Düşük
11,3199
18:05599,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 6,38
|Açılış
|: 599,64
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
601,80
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|2.948.890
|% 10,00
|
|PRKAB
|35,48
|229.436.939
|% 9,98
|
|DOBUR
|112,50
|47.147.288
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|41.279.870
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.996.272
|% 9,91
|
|KZBGY
|32,02
|46.035.400
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|263.338.926
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|101.280.509
|% -7,75
|
|PENTA
|195,30
|15.385.220
|% -6,91
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|1.983.164.246
|% -0,19
|
|THYAO
|17,82
|1.472.293.108
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,51
|823.744.329
|% 1,21
|
|SISE
|9,56
|735.701.571
|% 0,95
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|533.036.954
|% 1,99
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|SKBNK
|1,15
|289.037.735
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,09
|642.868.972
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0076
|10,0093
|% 1,07
|
|Euro
|11,4596
|11,4711
|% 1,06
|
|Sterlin
|13,3915
|13,4587
|% 1,47
|
|Frank
|10,8258
|10,8910
|% 1,14
|
|Riyal
|2,6607
|2,6740
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|0,70
|
|Altın Gr.
|600
|600
|6,38
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,12
|8,13
|0,10
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|-0,78
|