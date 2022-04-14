***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 16:27
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş 0 % 0 % 0 % 21,0901
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020672
BIST
16:132.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,75
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
16:1314,6352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0410
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
16:1315,8764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0375
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8402
16:13928,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,20
|Açılış
|: 928,48
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler16:11
|IHAAS
|15,40
|14.125.430
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|132.140.600
|% 9,97
|
|MANAS
|22,12
|44.010.195
|% 9,94
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|EKGYO
|2,97
|2.438.667.877
|% 9,59
|
|ISGYO
|12,04
|8.161.531
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|52,15
|6.316.808
|% -4,49
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|GZNMI
|33,10
|8.789.488
|% -3,78
|
|THYAO
|37,26
|3.960.383.102
|% 0,76
|
|GARAN
|13,69
|2.463.510.203
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,97
|2.438.667.877
|% 9,59
|
|SISE
|17,48
|1.489.639.842
|% 0,69
|
|AKBNK
|9,14
|1.329.356.453
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,97
|2.438.667.877
|% 9,59
|
|TSKB
|1,83
|640.737.507
|% 8,28
|
|ODAS
|2,29
|732.104.378
|% 0,44
|
|DOHOL
|3,85
|882.543.684
|% 0,79
|
|YKBNK
|5,10
|1.138.335.275
|% 1,39
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6262
|14,6339
|% 0,27
|
|Euro
|15,8563
|15,8744
|% -0,25
|
|Sterlin
|19,0902
|19,1860
|% 0,03
|
|Frank
|15,5335
|15,6271
|% -0,10
|
|Riyal
|3,8884
|3,9079
|% 0,22
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|-4,99
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|6.149
|6.241
|7,00
|
|Tam
|6.111
|6.264
|-2,50
|
|Yarım
|2.954
|3.030
|-1,21
|
|Çeyrek
|1.482
|1.515
|-0,61
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|-0,10
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,51
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:25CLEBI
Yüzde 7.49 oranında artışla 268.40 lira fiyatla işlem gören hissede 460, 140 adet işlem
-
16:24TSGYO
Yüzde 5.83 oranında artışla 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 096, 989 adet işlem
-
16:23DAPGM
Yüzde 9.97 oranında artışla 27.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 033, 893 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 42 artarak (% 0.51 ) 2, 230
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAPGM, IHAAS, EKGYO, MANAS, MMCAS