***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 16:28
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM A.Ş. 2.737,49 % 0,000165 % 0,003084 % 18,6467
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 68.057,71
16:232.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,37
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
16:2314,6286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0344
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
16:2315,8449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0690
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8382
16:23929,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,66
|Açılış
|: 929,94
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler16:22
|IHAAS
|15,40
|14.148.453
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|132.236.459
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,98
|2.537.847.820
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|45.467.549
|% 9,94
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.265.677
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|52,25
|6.420.224
|% -4,30
|
|GZNMI
|32,96
|9.188.446
|% -4,19
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|THYAO
|37,26
|4.007.626.345
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,98
|2.537.847.820
|% 9,96
|
|GARAN
|13,70
|2.494.199.163
|% 0,44
|
|SISE
|17,49
|1.520.685.664
|% 0,75
|
|AKBNK
|9,16
|1.371.073.416
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,98
|2.537.847.820
|% 9,96
|
|TSKB
|1,84
|656.589.680
|% 8,88
|
|ODAS
|2,29
|734.053.655
|% 0,44
|
|YKBNK
|5,10
|1.164.277.634
|% 1,39
|
|DOHOL
|3,85
|884.301.797
|% 0,79
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6262
|14,6311
|% 0,25
|
|Euro
|15,8503
|15,8679
|% -0,29
|
|Sterlin
|19,0864
|19,1821
|% 0,01
|
|Frank
|15,5202
|15,6137
|% -0,18
|
|Riyal
|3,8891
|3,9086
|% 0,24
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-5,78
|
|Altın Gr.
|930
|930
|1,51
|
|Cumhuriyet
|6.152
|6.245
|11,00
|
|Tam
|6.127
|6.280
|13,26
|
|Yarım
|2.961
|3.038
|6,41
|
|Çeyrek
|1.485
|1.519
|3,21
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,47
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,50
|
Seans Raporu
16:22
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-
16:36ATLAS
Yüzde 7.52 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 644, 478 adet işlem
-
16:35TSKB
Yüzde 8.88 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 370, 757, 642 adet işlem
-
16:34MANAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 091, 381 adet işlem
-
16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 52 artarak (% 0.56 ) 2, 771
-
16:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, EKGYO