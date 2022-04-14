***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 16:28
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Al
16:552.478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,82
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
16:5514,6314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0372
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
16:5515,7971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1168
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
16:55924,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,72
|Açılış
|: 924,56
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
923,94
BIST En Aktif Hisseler16:55
|IHAAS
|15,40
|14.158.663
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|133.025.500
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,98
|2.540.799.879
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|46.165.567
|% 9,94
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.358.662
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|GZNMI
|32,64
|11.187.715
|% -5,12
|
|YYAPI
|1,14
|17.635.953
|% -4,20
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|THYAO
|37,40
|4.388.051.720
|% 1,14
|
|GARAN
|13,70
|2.688.290.324
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,98
|2.540.799.879
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,18
|1.651.382.311
|% 2,11
|
|SISE
|17,46
|1.573.378.155
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,98
|2.540.799.879
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|689.171.355
|% 9,47
|
|ODAS
|2,30
|752.289.588
|% 0,88
|
|YKBNK
|5,14
|1.383.699.698
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,86
|959.232.429
|% 1,05
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6262
|14,6314
|% 0,25
|
|Euro
|15,7815
|15,7971
|% -0,73
|
|Sterlin
|19,0335
|19,1289
|% -0,27
|
|Frank
|15,4685
|15,5617
|% -0,52
|
|Riyal
|3,8877
|3,9072
|% 0,20
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-12,07
|
|Altın Gr.
|928
|928
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|6.139
|6.232
|-2,00
|
|Tam
|6.115
|6.268
|1,34
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|0,65
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|-0,13
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,92
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:10QUAGR
Yüzde 9.51 oranında artışla 17.05 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 802, 774 adet işlem
-
17:09ATLAS
Yüzde 7.52 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 842, 573 adet işlem
-
17:08RYSAS
Yüzde 4.18 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 267, 603 adet işlem
-
17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KCHOL, KOZAL
-
17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TOASO, YKBNK