***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2022 14:06
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş 7.122,68 % 0,000051 % 0,003028 % 59,6461
İŞ YATIRIM A.Ş. 697.027,3242 % 0,0013125 % 0,00617957 % 4,70824798
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071131
BIST
14:113.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -30,12
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.530
14:1118,5903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
14:1118,0634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
14:11997,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,62
|Açılış
|: 997,57
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler14:09
|DYOBY
|23,12
|56.781.726
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|600.328.871
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|925.555.730
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|2.923.641
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,12
|18.296.316
|% 9,88
|
|MEGAP
|4,82
|18.631.850
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|18.631.850
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|320.618
|% -8,18
|
|KTSKR
|37,30
|320.653.951
|% -6,52
|
|CMENT
|51,55
|248.586
|% -6,27
|
|THYAO
|85,00
|3.741.364.349
|% 0,59
|
|ASELS
|32,28
|1.852.993.894
|% 0,06
|
|ISCTR
|8,30
|1.529.176.677
|% 0,12
|
|YKBNK
|8,30
|1.441.917.056
|% -0,12
|
|SASA
|82,40
|1.426.694.210
|% -3,17
|
|EKGYO
|4,21
|1.063.716.358
|% -2,32
|
|ISCTR
|8,30
|1.529.176.677
|% 0,12
|
|YKBNK
|8,30
|1.441.917.056
|% -0,12
|
|AKFGY
|4,02
|425.336.891
|% -1,95
|
|AKBNK
|12,95
|1.270.210.152
|% -0,84
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5854
|18,5892
|% 0,02
|
|Euro
|18,0542
|18,0628
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,5229
|20,6259
|% 0,93
|
|Frank
|18,5938
|18,7058
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9316
|4,9563
|% 0,02
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|2,01
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,96
|
|Cumhuriyet
|6.697
|6.799
|23,00
|
|Tam
|6.727
|6.779
|11,00
|
|Yarım
|3.278
|3.313
|4,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,02
|
|B. Petrol
|94,82
|94,82
|0,53
|
Seans Raporu
14:09
daha fazla
-
14:24ISGSY
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 11.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 730, 908 adet işlem
-
14:22XU100
Endeks 3, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 34, 495.00 milyon TL de
-
14:22HEKTS
Yüzde -61.75 oranında düşüşle 24.48 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 986, 790 adet işlem
-
14:20RTALB
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 398, 255 adet işlem
-
14:19CANTE
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 134.50 lira fiyatla işlem gören hissede 357, 704 adet işlem