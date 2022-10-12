***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2022 14:06
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AKTİFBANK A.Ş 0 % 0 % 0 % 36,277
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071128
BIST
15:053.561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -10,98
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.530
15:0518,5950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
15:0518,0559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
15:05996,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,97
|Açılış
|: 996,92
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler15:05
|DYOBY
|23,12
|57.577.493
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|612.236.847
|% 9,97
|
|YEOTK
|39,26
|338.743.867
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|934.585.962
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|3.079.944
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|19.177.166
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|19.177.166
|% -9,91
|
|RODRG
|30,40
|4.039.708
|% -9,25
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|CMENT
|51,55
|248.586
|% -6,27
|
|THYAO
|85,85
|4.307.148.368
|% 1,60
|
|SASA
|82,80
|2.100.593.154
|% -2,70
|
|ASELS
|32,48
|2.020.011.248
|% 0,68
|
|PETKM
|14,69
|1.611.982.417
|% 0,96
|
|ISCTR
|8,32
|1.599.464.208
|% 0,36
|
|EKGYO
|4,20
|1.206.521.141
|% -2,55
|
|ISCTR
|8,32
|1.599.464.208
|% 0,36
|
|YKBNK
|8,34
|1.543.568.466
|% 0,36
|
|PETKM
|14,69
|1.611.982.417
|% 0,96
|
|AKFGY
|4,00
|443.421.957
|% -2,44
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5853
|18,5950
|% 0,05
|
|Euro
|18,0465
|18,0559
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,4899
|20,5926
|% 0,77
|
|Frank
|18,6018
|18,7138
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9311
|4,9558
|% 0,01
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|1,20
|
|Altın Gr.
|997
|998
|1,65
|
|Cumhuriyet
|6.696
|6.797
|21,00
|
|Tam
|6.729
|6.782
|14,00
|
|Yarım
|3.279
|3.315
|6,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.658
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,47
|0,01
|
|B. Petrol
|94,62
|94,62
|0,33
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:19SEYKM
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 642, 279 adet işlem
-
15:18MEGAP
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 926, 441 adet işlem
-
15:18MEGAP
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 926, 441 adet işlem
-
15:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KCHOL, VESTL
-
15:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 16 kaybederek (% -0.32 ) 3, 158