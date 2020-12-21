***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.12.2020 16:08
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IDL fon için 18.12.2020 tarihinde 21.12.2020 vade ve %15,25 faiz oran ile Ters Repo işlemiAktif Yatırım Bankası A.Ş. ile yapılmıştır . TRT060825T15 ISIN Kodlu menkul ilgili işleme konu edilmiştir.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin kredi notu, Ulusal Uzun Vadede AAA, Kısa Vadede A-1+'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894069
BIST
17:261.379
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -28,91
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.369
17:267,6773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0487
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
17:269,3808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0282
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
17:26463,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,91
|Açılış
|: 463,46
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler17:26
|GEDIK
|12,32
|12.893.367
|% 10,00
|
|INVEO
|39,38
|47.345.868
|% 10,00
|
|ALCAR
|309,20
|64.067.165
|% 10,00
|
|BOSSA
|15,40
|23.223.104
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|771.640
|% 10,00
|
|KARTN
|2.706,10
|478.768.889
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.489,50
|668.937
|% -10,00
|
|RAYSG
|18,02
|20.473.934
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|845.050
|% -9,99
|
|MERKO
|8,95
|79.091.941
|% -9,98
|
|TSKB
|1,87
|1.911.772.970
|% 1,63
|
|THYAO
|12,18
|1.812.945.856
|% -6,02
|
|ASELS
|18,08
|1.754.539.047
|% 1,35
|
|GARAN
|9,59
|1.544.742.963
|% -2,84
|
|ODAS
|4,09
|1.240.031.957
|% 3,28
|
|TSKB
|1,87
|1.911.772.970
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,12
|1.145.252.586
|% -4,07
|
|ODAS
|4,09
|1.240.031.957
|% 3,28
|
|GARAN
|9,59
|1.544.742.963
|% -2,84
|
|YKBNK
|2,99
|460.349.861
|% -2,92
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6708
|7,6773
|% 0,64
|
|Euro
|9,3733
|9,3808
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,1950
|10,2461
|% -0,68
|
|Frank
|8,6239
|8,6758
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0394
|2,0496
|% 0,59
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,23
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,91
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|50,12
|50,12
|-2,14
|