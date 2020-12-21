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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

21.12.2020 16:08



***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Açıklamalar

IDL fon için 18.12.2020 tarihinde 21.12.2020 vade ve %15,25 faiz oran ile Ters Repo işlemiAktif Yatırım Bankası A.Ş. ile yapılmıştır . TRT060825T15 ISIN Kodlu menkul ilgili işleme konu edilmiştir.        
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin kredi notu, Ulusal Uzun Vadede AAA, Kısa Vadede A-1+'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894069


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