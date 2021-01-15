***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
15.01.2021 15:21
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
IDL fon için 14.01.2021 tarihinde 15.01.2021 vade ve %16,83 faiz oran ile Ters Repo işlemi Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ile yapılmıştır . TRT011025T16 ISIN Kodlu menkul ilgili işleme konu edilmiştir.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin kredi notu, Ulusal Uzun Vadede AAA, Kısa Vadede A-1+'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902600
BIST
16:071.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -17,35
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.525
16:077,4404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0795
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4585
En Düşük
7,3521
16:079,0238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0555
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0376
En Düşük
8,9346
16:07442,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,64
|Açılış
|: 442,17
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
443,05
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler16:07
|PKENT
|1.076,90
|2.214.360
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|16.038.694
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|KSTUR
|208,20
|1.731.808
|% 9,98
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|36.924.157
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,84
|2.411.387.013
|% 1,42
|
|KOZAL
|113,20
|1.613.259.628
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,47
|1.333.634.087
|% -0,40
|
|THYAO
|13,23
|1.324.138.440
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,46
|1.221.265.409
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,47
|1.333.634.087
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,46
|1.221.265.409
|% -4,68
|
|SISE
|7,84
|2.411.387.013
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,60
|463.848.488
|% -2,44
|
|TSKB
|1,85
|434.691.502
|% -1,07
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4375
|7,4404
|% 1,08
|
|Euro
|9,0184
|9,0238
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,0810
|10,1315
|% 0,30
|
|Frank
|8,3228
|8,3730
|% 0,70
|
|Riyal
|1,9733
|1,9832
|% 0,85
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|0,33
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,08
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|7,00
|
|Tam
|2.903
|2.977
|8,55
|
|Yarım
|1.403
|1.440
|4,13
|
|Çeyrek
|704
|720
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,28
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|-0,84
|
Seans Raporu
16:07
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16:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 31 kaybederek (% -1.33 ) 1, 659
-
16:18XU100
Endeks 1, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 23, 508.00 milyon TL de
-
16:18CRFSA
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 73.05 lira fiyatla işlem gören hissede 351, 337 adet işlem
-
16:15RAYSG
Yüzde -5.73 oranında düşüşle 15.95 lira fiyatla işlem gören hissede 298, 804 adet işlem
-
16:13XU100
Endeks 1, 526 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 23, 267.00 milyon TL de