***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
04.06.2021 12:07
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IDL fon için 3.06.2021 tarihinde 4.06.2021 vade ve %19,00 faiz oran ile Ters Repo işlemi Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ile yapılmıştır. TRT011025T16 ISIN Kodlu menkul ilgili işleme konu edilmiştir.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin kredi notu, Ulusal Uzun Vadede AA+, Kısa Vadede A-1+'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940068
BIST
12:121.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
12:128,6956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6864
12:1210,5365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0335
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5261
12:12522,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,55
|Açılış
|: 522,89
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler12:12
|BOBET
|4,15
|268.512.466
|% 7,79
|
|FRIGO
|22,74
|23.405.750
|% 7,67
|
|EPLAS
|32,66
|8.715.242
|% 7,58
|
|DOBUR
|13,52
|1.259.180
|% 6,96
|
|MTRKS
|36,34
|48.153.271
|% 6,44
|
|TKURU
|219,00
|3.226.907
|% -7,20
|
|KARSN
|3,92
|304.610.851
|% -6,89
|
|CANTE
|7,56
|31.153.028
|% -5,38
|
|PKENT
|2.845,30
|2.423.191
|% -4,84
|
|KATMR
|3,48
|38.109.529
|% -4,13
|
|THYAO
|13,89
|312.746.190
|% -0,71
|
|KARSN
|3,92
|304.610.851
|% -6,89
|
|GARAN
|8,06
|301.248.419
|% 0,25
|
|SISE
|8,14
|290.737.334
|% 1,37
|
|BOBET
|4,15
|268.512.466
|% 7,79
|
|KARSN
|3,92
|304.610.851
|% -6,89
|
|BOBET
|4,15
|268.512.466
|% 7,79
|
|PETKM
|6,41
|252.648.025
|% 1,42
|
|GARAN
|8,06
|301.248.419
|% 0,25
|
|SISE
|8,14
|290.737.334
|% 1,37
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6934
|8,6956
|% -0,08
|
|Euro
|10,5318
|10,5365
|% -0,32
|
|Sterlin
|12,2482
|12,3097
|% 0,08
|
|Frank
|9,5787
|9,6364
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3127
|2,3243
|% -0,04
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.455
|3.507
|-16,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-17,78
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-8,60
|
|Çeyrek
|834
|853
|-4,30
|