***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.10.2021 12:54
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
IDL fon için 20.10.2021 tarihinde 21.10.2021 vade ve %17,90 faiz oran ile Ters Repo işlemi Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ile yapılmıştır. TRT131130T14 ISIN Kodlu menkul ilgili işleme konu edilmiştir. Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin kredi notu, Ulusal Uzun Vadede AA+, Kısa Vadede A-1+'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971665
BIST
17:511.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 17,96
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.452
En Düşük
1.417
17:519,4537
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 0,2419
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
17:5111,0220
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 0,2718
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0698
En Düşük
10,7257
17:51541,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 14,17
|Açılış
|: 541,95
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler17:50
|DOBUR
|37,36
|11.117.501
|% 9,88
|
|EDIP
|3,92
|51.502.409
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|38.134.616
|% 9,62
|
|OLMK
|7,68
|9.505.598
|% 9,09
|
|MZHLD
|32,66
|831.950
|% 8,07
|
|FADE
|8,60
|321.848.659
|% -9,95
|
|ERSU
|4,57
|77.642.159
|% -9,86
|
|YEOTK
|59,80
|194.005.531
|% -9,80
|
|MERIT
|26,48
|31.739.177
|% -9,56
|
|GARFA
|13,58
|5.052.073
|% -8,86
|
|GARAN
|9,00
|3.937.062.595
|% -1,21
|
|FROTO
|191,00
|1.694.492.538
|% 8,03
|
|THYAO
|13,94
|1.378.997.577
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,48
|1.290.402.447
|% 0,81
|
|SASA
|27,66
|1.122.331.499
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,48
|1.290.402.447
|% 0,81
|
|GARAN
|9,00
|3.937.062.595
|% -1,21
|
|EKGYO
|1,93
|720.923.039
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,25
|1.089.990.715
|% 1,26
|
|AKBNK
|5,30
|760.150.824
|% 0,00
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4574
|9,4598
|% 2,69
|
|Euro
|11,0207
|11,0261
|% 2,57
|
|Sterlin
|13,0373
|13,1027
|% 2,69
|
|Frank
|10,2664
|10,3282
|% 2,84
|
|Riyal
|2,5153
|2,5279
|% 2,73
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,94
|
|Altın Gr.
|542
|542
|14,19
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,15
|
|B. Petrol
|84,55
|84,55
|-1,27
|