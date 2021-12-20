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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

20.12.2021 13:55
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Açıklamalar

IDL fon için 17.12.2021 tarihinde 20.12.2021 vade ve %14,70 faiz oran ile Ters Repo işlemi Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ile yapılmıştır. US900123DD96 ISIN Kodlu menkul ilgili işleme konu edilmiştir.         Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin kredi notu, Ulusal Uzun Vadede AA+, Kısa Vadede A-1+'dir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984640


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