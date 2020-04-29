***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI704 -99.821Net Dönem Karı (Zararı)10.826 313NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-24.380 -337Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -507 -337Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -23.873 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.615 -99.797Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-6.523 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.579 15İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.671 -99.812FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-23.169 -99.821Alınan Temettü12 23.873 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 100.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 100.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)704 179NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)704 179DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 178 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 882 179Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 882 178Diğer Alacaklar5 6.523 0Finansal Varlıklar19 107.327 100.149TOPLAM VARLIKLAR114.732 100.327YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 3.594 15TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.594 15TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)111.138 100.312Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)100.312Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 10.826 312Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 100.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)111.138 100.312Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 23.873 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -3.676 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 507 337Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 6.523 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ27.227 337Yönetim Ücretleri8 -532 -10Saklama Ücretleri8 -105 0Denetim Ücretleri8 -10.620 0Kurul Ücretleri8 -21 -5Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.297 -10Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8-13 -1.826 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-16.401 -25ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.826 312NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.826 312DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10.826 312http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841305BIST