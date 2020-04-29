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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 21:59
GÜNCEL HABERLER



***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
704 -99.821
Net Dönem Karı (Zararı)
10.826 313
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.380 -337
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -507 -337
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -23.873 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.615 -99.797
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.523 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.579 15
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.671 -99.812
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-23.169 -99.821
Alınan Temettü
12 23.873 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 100.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 100.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
704 179
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
704 179
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 178 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 882 179


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 882 178
Diğer Alacaklar
5 6.523 0
Finansal Varlıklar
19 107.327 100.149
TOPLAM VARLIKLAR
114.732 100.327
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 3.594 15
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.594 15
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
111.138 100.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
100.312
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 10.826 312
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 100.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
111.138 100.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
12 23.873 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -3.676 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 507 337
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 6.523 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.227 337
Yönetim Ücretleri
8 -532 -10
Saklama Ücretleri
8 -105 0
Denetim Ücretleri
8 -10.620 0
Kurul Ücretleri
8 -21 -5
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.297 -10
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -1.826 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-16.401 -25
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.826 312
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.826 312
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.826 312



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841305


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Alış Satış %  
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Altın Gr. 381 382 -2,32  
Cumhuriyet 2.445 2.502 -12,70  
Tam 2.510 2.564 -13,00  
Yarım 1.223 1.253 -6,40  
Çeyrek 613 627 -3,10  
Gümüş.Ons 15,19 15,24 0,06  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,00  
B. Petrol 24,28 24,28 1,54  
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