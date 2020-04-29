***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.508.369 -1.695.734Net Dönem Karı (Zararı)2.007.070 242.701NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.713.116 -136.612Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-178.291 -98.755Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -655.639 -37.403Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -1.879.186 -454İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-27.681.509 -1.900.788Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 124.678Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler50.988 1.462İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-27.732.497 -2.026.928FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-28.387.555 -1.794.699Alınan Temettü12 0 454Alınan Faiz12 1.879.186 98.511FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.832.188 1.678.371Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 63.183.941 4.198.227Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -32.351.753 -2.519.856YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.323.819 -17.363NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.323.819 -17.363DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 7.769 25.132DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 4.331.588 7.769Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 4.510.123 8.013Finansal Varlıklar19 31.270.627 2.882.491TOPLAM VARLIKLAR35.780.750 2.890.504YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 57.698 6.710TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)57.698 6.710TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)35.723.052 2.883.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.883.794 962.722Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 2.007.070 242.701Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 63.183.941 4.198.227Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -32.351.753 -2.519.856TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)35.723.052 2.883.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.879.186 98.511Temettü Gelirleri12 0 454Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -303.736 137.677Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 655.639 37.403ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.231.089 274.045Yönetim Ücretleri8 -202.466 -22.040Saklama Ücretleri8 -6.931 -3.508Denetim Ücretleri8 -5.337 -1.771Kurul Ücretleri8 -3.422 -318Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.806 -2.853Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.057 -854ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-224.019 -31.344ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.007.070 242.701NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.007.070 242.701DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.007.070 242.701http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841306BIST