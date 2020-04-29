***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 21:59
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.508.369 -1.695.734
Net Dönem Karı (Zararı)
2.007.070 242.701
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.713.116 -136.612
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-178.291 -98.755
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -655.639 -37.403
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.879.186 -454
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-27.681.509 -1.900.788
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 124.678
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
50.988 1.462
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-27.732.497 -2.026.928
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-28.387.555 -1.794.699
Alınan Temettü
12 0 454
Alınan Faiz
12 1.879.186 98.511
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.832.188 1.678.371
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 63.183.941 4.198.227
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -32.351.753 -2.519.856
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.323.819 -17.363
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.323.819 -17.363
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 7.769 25.132
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.331.588 7.769
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.510.123 8.013
Finansal Varlıklar
19 31.270.627 2.882.491
TOPLAM VARLIKLAR
35.780.750 2.890.504
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 57.698 6.710
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
57.698 6.710
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
35.723.052 2.883.794
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.883.794 962.722
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.007.070 242.701
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 63.183.941 4.198.227
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -32.351.753 -2.519.856
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
35.723.052 2.883.794
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.879.186 98.511
Temettü Gelirleri
12 0 454
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -303.736 137.677
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 655.639 37.403
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.231.089 274.045
Yönetim Ücretleri
8 -202.466 -22.040
Saklama Ücretleri
8 -6.931 -3.508
Denetim Ücretleri
8 -5.337 -1.771
Kurul Ücretleri
8 -3.422 -318
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.806 -2.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.057 -854
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-224.019 -31.344
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.007.070 242.701
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.007.070 242.701
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.007.070 242.701
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841306
BIST