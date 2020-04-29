***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 22:00
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-80.426.837 -357.235
Net Dönem Karı (Zararı)
38.247.860 919
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-88.234.154 -2.892
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -71.279.063 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -16.955.091 -2.892
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-101.719.606 -355.262
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
216.505 171
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-101.936.111 -355.433
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-151.705.900 -357.235
Alınan Faiz
12 71.279.063
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
414.232.294 357.415
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 986.702.259 362.701
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -572.469.965 -5.286
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
333.805.457 180
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
333.805.457 180
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 180 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 333.805.637 180
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 333.805.637 180
Finansal Varlıklar
19 119.249.527 358.325
TOPLAM VARLIKLAR
453.055.164 358.505
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 216.676 171
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
216.676 171
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
452.838.488 358.334
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
358.334 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 38.247.860 919
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 986.702.259 362.701
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -572.469.965 -5.286
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
452.838.488 358.334
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 71.279.063 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -48.563.537 -1.740
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 16.955.091 2.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 69.568 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
39.740.185 1.152
Yönetim Ücretleri
8 -1.354.662 0
Saklama Ücretleri
8 -56.602 0
Denetim Ücretleri
8 -8.156 0
Kurul Ücretleri
8 -67.117 -18
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.855 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.,13 -933 -215
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.492.325 -233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.247.860 919
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
38.247.860 919
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
38.247.860 919
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841307
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