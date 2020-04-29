***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-80.426.837 -357.235Net Dönem Karı (Zararı)38.247.860 919NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-88.234.154 -2.892Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -71.279.063 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -16.955.091 -2.892İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-101.719.606 -355.262Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler216.505 171İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-101.936.111 -355.433FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-151.705.900 -357.235Alınan Faiz12 71.279.063FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI414.232.294 357.415Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 986.702.259 362.701Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -572.469.965 -5.286YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)333.805.457 180NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)333.805.457 180DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 180 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 333.805.637 180Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 333.805.637 180Finansal Varlıklar19 119.249.527 358.325TOPLAM VARLIKLAR453.055.164 358.505YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 216.676 171TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)216.676 171TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)452.838.488 358.334Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)358.334 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 38.247.860 919Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 986.702.259 362.701Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -572.469.965 -5.286TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)452.838.488 358.334Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 71.279.063 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -48.563.537 -1.740Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 16.955.091 2.892Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 69.568 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ39.740.185 1.152Yönetim Ücretleri8 -1.354.662 0Saklama Ücretleri8 -56.602 0Denetim Ücretleri8 -8.156 0Kurul Ücretleri8 -67.117 -18Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.855 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.,13 -933 -215ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.492.325 -233ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.247.860 919NET DÖNEM KARI (ZARARI)38.247.860 919DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)38.247.860 919http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841307BIST