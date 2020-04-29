***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-65.139.670 -4.783.003Net Dönem Karı (Zararı)4.797.127 560.761NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.963.957 -399.124Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -4.161.162 -187.574Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -627.721 -204.076Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-175.074 -7.474İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-69.134.002 -5.132.214Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 219.068Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler78.302 4.970İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-69.212.304 -5.356.252FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-69.300.832 -4.970.577Alınan Temettü12 4.161.162 187.574FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI81.065.445 5.355.674Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 298.788.560 41.252.483Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -217.723.115 -35.896.809YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.925.775 572.671NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.925.775 572.671DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 622.181 49.510DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 16.547.956 622.181Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 16.730.504 629.655Finansal Varlıklar20 75.800.780 5.960.755TOPLAM VARLIKLAR92.531.284 6.590.410YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 87.855 9.553TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)87.855 9.553TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)92.443.429 6.580.857Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)6.580.857 664.422Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 4.797.127 560.761Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 298.788.560 41.252.483Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -217.723.115 -35.896.809TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)92.443.429 6.580.857Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.161.162 187.574Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 389.548 210.583Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 627.721 204.076Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 34 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.178.465 602.233Yönetim Ücretleri8 -341.666 -31.879Saklama Ücretleri8 -15.541 -4.252Denetim Ücretleri8 -5.327 -1.180Kurul Ücretleri8 -8.378 -680Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -9.369 -2.614Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,14 -1.057 -867ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-381.338 -41.472ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.797.127 560.761NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.797.127 560.761DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.797.127 560.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841308BIST