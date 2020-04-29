***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 22:01
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.139.670 -4.783.003
Net Dönem Karı (Zararı)
4.797.127 560.761
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.963.957 -399.124
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.161.162 -187.574
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -627.721 -204.076
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-175.074 -7.474
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-69.134.002 -5.132.214
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 219.068
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
78.302 4.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-69.212.304 -5.356.252
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-69.300.832 -4.970.577
Alınan Temettü
12 4.161.162 187.574
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.065.445 5.355.674
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 298.788.560 41.252.483
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -217.723.115 -35.896.809
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.925.775 572.671
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.925.775 572.671
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 622.181 49.510
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 16.547.956 622.181
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 16.730.504 629.655
Finansal Varlıklar
20 75.800.780 5.960.755
TOPLAM VARLIKLAR
92.531.284 6.590.410
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 87.855 9.553
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
87.855 9.553
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
92.443.429 6.580.857
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.580.857 664.422
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.797.127 560.761
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 298.788.560 41.252.483
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -217.723.115 -35.896.809
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
92.443.429 6.580.857
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 4.161.162 187.574
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 389.548 210.583
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 627.721 204.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 34 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.178.465 602.233
Yönetim Ücretleri
8 -341.666 -31.879
Saklama Ücretleri
8 -15.541 -4.252
Denetim Ücretleri
8 -5.327 -1.180
Kurul Ücretleri
8 -8.378 -680
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -9.369 -2.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,14 -1.057 -867
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-381.338 -41.472
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.797.127 560.761
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.797.127 560.761
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.797.127 560.761
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841308
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