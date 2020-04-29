***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.744.965Net Dönem Karı (Zararı)1.245.176NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.087.718Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-252Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -802.969Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -284.497İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-17.186.920Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler13.312İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-17.200.232FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-17.029.462Alınan Temettü284.497FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.100.322Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 48.321.745Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -31.221.423YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)355.357NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)355.357DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 355.357Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 355.609Finansal Varlıklar19 18.003.201TOPLAM VARLIKLAR18.358.810YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 13.312TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.312TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)18.345.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.245.176Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 48.321.745Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -31.221.423TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)18.345.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 284.497Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 229.832Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 802.969ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.317.298Saklama Ücretleri8 -7.298Denetim Ücretleri8 -268Kurul Ücretleri8 -2.973Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -61.583ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-72.122ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.245.176NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.245.176DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.245.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841312BIST