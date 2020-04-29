***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 22:11
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.744.965
Net Dönem Karı (Zararı)
1.245.176
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.087.718
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-252
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -802.969
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -284.497
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.186.920
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.200.232
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-17.029.462
Alınan Temettü
284.497
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.100.322
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 48.321.745
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -31.221.423
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
355.357
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
355.357
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 355.357
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 355.609
Finansal Varlıklar
19 18.003.201
TOPLAM VARLIKLAR
18.358.810
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 13.312
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.312
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.345.498
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.245.176
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 48.321.745
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -31.221.423
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.345.498
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 284.497
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 229.832
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 802.969
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.317.298
Saklama Ücretleri
8 -7.298
Denetim Ücretleri
8 -268
Kurul Ücretleri
8 -2.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -61.583
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-72.122
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.245.176
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.245.176
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.245.176
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841312
BIST