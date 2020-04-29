***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.786.082 -627.824Net Dönem Karı (Zararı)1.904.997 -79.764NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.661.678 -743Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13.949 -390Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.608.984 8.146Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -66.643 -8.499İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-22.096.044 -555.816Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler892 1.974Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.949.609 410İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-24.046.545 -558.200FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-21.852.725 -636.323Alınan Temettü12 40.739 8.030Alınan Faiz12 25.904 469FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.945.060 642.882Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 35.349.193 762.352Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -13.404.133 -119.470YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)158.978 15.058NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)158.978 15.058DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 15.107 49DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 174.085 15.107Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 160.526 15.497Takas Alacakları5 0 892Finansal Varlıklar19 26.343.375 687.846TOPLAM VARLIKLAR26.503.901 704.235YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.583.864 0Diğer Borçlar5 370.284 4.539TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.954.148 4.539TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)24.549.753 699.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)699.696 136.578Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.904.997 -79.764Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 35.349.193 762.352Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -13.404.133 -119.470TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)24.549.753 699.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 25.904 469Temettü Gelirleri12 40.739 8.030Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 302.612 -68.254Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.608.984 -8.146Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 0 6.067ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.978.239 -61.834Yönetim Ücretleri8 -48.840 -7.786Saklama Ücretleri8 -1.707 -3.520Denetim Ücretleri8 -5.343 -2.361Kurul Ücretleri8 -1.397 -89Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -14.897 -3.292Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.058 -882ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-73.242 -17.930ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.904.997 -79.764NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.904.997 -79.764DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.904.997 -79.764http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841315BIST