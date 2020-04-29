***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 22:16
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.786.082 -627.824
Net Dönem Karı (Zararı)
1.904.997 -79.764
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.661.678 -743
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13.949 -390
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.608.984 8.146
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -66.643 -8.499
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-22.096.044 -555.816
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
892 1.974
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.949.609 410
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.046.545 -558.200
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.852.725 -636.323
Alınan Temettü
12 40.739 8.030
Alınan Faiz
12 25.904 469
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.945.060 642.882
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 35.349.193 762.352
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -13.404.133 -119.470
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
158.978 15.058
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
158.978 15.058
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 15.107 49
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 174.085 15.107
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 160.526 15.497
Takas Alacakları
5 0 892
Finansal Varlıklar
19 26.343.375 687.846
TOPLAM VARLIKLAR
26.503.901 704.235
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 1.583.864 0
Diğer Borçlar
5 370.284 4.539
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.954.148 4.539
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.549.753 699.696
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
699.696 136.578
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.904.997 -79.764
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 35.349.193 762.352
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -13.404.133 -119.470
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
24.549.753 699.696
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 25.904 469
Temettü Gelirleri
12 40.739 8.030
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 302.612 -68.254
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.608.984 -8.146
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 0 6.067
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.978.239 -61.834
Yönetim Ücretleri
8 -48.840 -7.786
Saklama Ücretleri
8 -1.707 -3.520
Denetim Ücretleri
8 -5.343 -2.361
Kurul Ücretleri
8 -1.397 -89
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -14.897 -3.292
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.058 -882
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-73.242 -17.930
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.904.997 -79.764
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.904.997 -79.764
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.904.997 -79.764
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841315
BIST