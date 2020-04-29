***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 22:27
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.001.364 -326.799.912
Net Dönem Karı (Zararı)
32.437.297 -217.716
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-35.973.086 -89.463
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-493.074 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -331.252 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -35.148.760 -89.463
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
63.205.901 -326.492.733
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6.004.566 -17.169.572
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
44.248 155.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
57.157.087 -309.478.215
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
59.670.112 -326.799.912
Alınan Faiz
331.252 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 326.800.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 326.800.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.001.364 88
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.001.364 88
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
88
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 60.001.452 88
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 60.494.526 88
Finansal Varlıklar
19 20.519.351 2.053.278
Diğer Varlıklar
20,9 278.205.006 324.683.972
TOPLAM VARLIKLAR
359.218.883 326.737.338
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 199.302 155.054
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
199.302 155.054
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
359.019.581 326.582.284
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
326.582.284 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 32.437.297 -217.716
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 326.800.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
359.019.581 326.582.284
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 331.252 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -131.057 4.114
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 35.148.760 89.463
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
35.348.955 93.577
Yönetim Ücretleri
8 -1.690.411 -273.017
Saklama Ücretleri
8 -46.839 -15
Denetim Ücretleri
8 -21.969 0
Kurul Ücretleri
8 -68.967 -16.329
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -19.662 -328
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.063.810 -21.604
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.911.658 -311.293
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.437.297 -217.716
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.437.297 -217.716
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.437.297 -217.716
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841319
BIST