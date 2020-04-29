***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.001.364 -326.799.912Net Dönem Karı (Zararı)32.437.297 -217.716NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-35.973.086 -89.463Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-493.074 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -331.252 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -35.148.760 -89.463İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER63.205.901 -326.492.733Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6.004.566 -17.169.572Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler44.248 155.054İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler57.157.087 -309.478.215FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR59.670.112 -326.799.912Alınan Faiz331.252 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 326.800.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 326.800.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)60.001.364 88NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)60.001.364 88DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ88DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 60.001.452 88Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 60.494.526 88Finansal Varlıklar19 20.519.351 2.053.278Diğer Varlıklar20,9 278.205.006 324.683.972TOPLAM VARLIKLAR359.218.883 326.737.338YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 199.302 155.054TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)199.302 155.054TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)359.019.581 326.582.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)326.582.284 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 32.437.297 -217.716Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 326.800.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)359.019.581 326.582.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 331.252 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -131.057 4.114Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 35.148.760 89.463ESAS FAALİYET GELİRLERİ35.348.955 93.577Yönetim Ücretleri8 -1.690.411 -273.017Saklama Ücretleri8 -46.839 -15Denetim Ücretleri8 -21.969 0Kurul Ücretleri8 -68.967 -16.329Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -19.662 -328Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.063.810 -21.604ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.911.658 -311.293ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.437.297 -217.716NET DÖNEM KARI (ZARARI)32.437.297 -217.716DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)32.437.297 -217.716http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841319BIST