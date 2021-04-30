***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 18:19
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.674.186 -21.786.082
Net Dönem Karı (Zararı)
41.351.055 1.904.997
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.206.547 -1.661.678
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -713.861 -11.955
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.937.317 -1.608.984
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -555.369 -40.739
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-49.074.689 -22.096.044
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-59.810 892
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.579.685 1.949.609
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-47.435.194 -24.046.545
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-17.930.181 -21.852.725
Alınan Temettü
12 555.369 40.739
Alınan Faiz
12 700.626 25.904
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.535.298 21.945.060
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 562.464.015 35.349.193
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -545.928.717 -13.404.133
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-138.888 158.978
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-138.888 158.978
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 174.085 15.107
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 35.197 174.085
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 34.873 160.526
Diğer Alacaklar
5 59.810 0
Finansal Varlıklar
19 82.715.886 26.343.375
TOPLAM VARLIKLAR
82.810.569 26.503.901
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 0 1.583.864
Diğer Borçlar
5 374.463 370.284
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
374.463 1.954.148
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
82.436.106 24.549.753
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.549.753 699.696
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 41.351.055 1.904.997
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 562.464.015 35.349.193
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -545.928.717 -13.404.133
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
82.436.106 24.549.753
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 700.626 25.904
Temettü Gelirleri
12 555.369 40.739
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 33.285.650 302.612
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 8.937.317 1.608.984
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
43.478.962 1.978.239
Yönetim Ücretleri
8 -1.817.935 -48.840
Saklama Ücretleri
8 -23.070 -1.707
Denetim Ücretleri
8 -7.130 -5.343
Kurul Ücretleri
8 -15.015 -1.397
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -263.708 -14.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.049 -1.058
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.127.907 -73.242
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.351.055 1.904.997
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
41.351.055 1.904.997
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
41.351.055 1.904.997
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933537
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