***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.674.186 -21.786.082Net Dönem Karı (Zararı)41.351.055 1.904.997NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.206.547 -1.661.678Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -713.861 -11.955Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -8.937.317 -1.608.984Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -555.369 -40.739İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-49.074.689 -22.096.044Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-59.810 892Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.579.685 1.949.609İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-47.435.194 -24.046.545FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-17.930.181 -21.852.725Alınan Temettü12 555.369 40.739Alınan Faiz12 700.626 25.904FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.535.298 21.945.060Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 562.464.015 35.349.193Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -545.928.717 -13.404.133YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-138.888 158.978NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-138.888 158.978DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 174.085 15.107DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 35.197 174.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 34.873 160.526Diğer Alacaklar5 59.810 0Finansal Varlıklar19 82.715.886 26.343.375TOPLAM VARLIKLAR82.810.569 26.503.901YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 0 1.583.864Diğer Borçlar5 374.463 370.284TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)374.463 1.954.148TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)82.436.106 24.549.753Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)24.549.753 699.696Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 41.351.055 1.904.997Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 562.464.015 35.349.193Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -545.928.717 -13.404.133TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)82.436.106 24.549.753Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 700.626 25.904Temettü Gelirleri12 555.369 40.739Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 33.285.650 302.612Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 8.937.317 1.608.984ESAS FAALİYET GELİRLERİ43.478.962 1.978.239Yönetim Ücretleri8 -1.817.935 -48.840Saklama Ücretleri8 -23.070 -1.707Denetim Ücretleri8 -7.130 -5.343Kurul Ücretleri8 -15.015 -1.397Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -263.708 -14.897Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.049 -1.058ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.127.907 -73.242ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)41.351.055 1.904.997NET DÖNEM KARI (ZARARI)41.351.055 1.904.997DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)41.351.055 1.904.997http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933537BIST