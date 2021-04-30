***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 18:19
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.462.725 -26.508.369
Net Dönem Karı (Zararı)
2.910.647 2.007.070
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.903.147 -2.713.116
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.874.312 -2.057.477
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -28.835 -655.639
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9.410.740 -27.681.509
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.543 50.988
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.420.283 -27.732.497
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
10.418.240 -28.387.555
Alınan Temettü
12 3.370 0
Alınan Faiz
12 2.041.115 1.879.186
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.794.160 30.832.188
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 124.047.312 63.183.941
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -138.841.472 -32.351.753
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.331.435 4.323.819
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.331.435 4.323.819
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.331.588 7.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.000.153 4.331.588
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.011.885 4.510.123
Finansal Varlıklar
19 21.875.809 31.270.627
TOPLAM VARLIKLAR
23.887.694 35.780.750
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 48.155 57.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
48.155 57.698
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.839.539 35.723.052
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
35.723.052 2.883.794
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.910.647 2.007.070
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 124.047.312 63.183.941
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -138.841.472 -32.351.753
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
23.839.539 35.723.052
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.041.115 1.879.186
Temettü Gelirleri
12 3.370 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.316.314 -303.736
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 25.465 655.639
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.386.264 2.231.089
Yönetim Ücretleri
8 -443.219 -202.466
Saklama Ücretleri
8 -9.578 -6.931
Denetim Ücretleri
8 -7.130 -5.337
Kurul Ücretleri
8 -4.821 -3.422
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -9.820 -4.806
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.049 -1.057
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-475.617 -224.019
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.910.647 2.007.070
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.910.647 2.007.070
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.910.647 2.007.070
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933538
BIST