***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.462.725 -26.508.369Net Dönem Karı (Zararı)2.910.647 2.007.070NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.903.147 -2.713.116Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.874.312 -2.057.477Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -28.835 -655.639İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER9.410.740 -27.681.509Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.543 50.988İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9.420.283 -27.732.497FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR10.418.240 -28.387.555Alınan Temettü12 3.370 0Alınan Faiz12 2.041.115 1.879.186FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.794.160 30.832.188Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 124.047.312 63.183.941Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -138.841.472 -32.351.753YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.331.435 4.323.819NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.331.435 4.323.819DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 4.331.588 7.769DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.000.153 4.331.588Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 2.011.885 4.510.123Finansal Varlıklar19 21.875.809 31.270.627TOPLAM VARLIKLAR23.887.694 35.780.750YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 48.155 57.698TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)48.155 57.698TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)23.839.539 35.723.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)35.723.052 2.883.794Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 2.910.647 2.007.070Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 124.047.312 63.183.941Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -138.841.472 -32.351.753TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)23.839.539 35.723.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.041.115 1.879.186Temettü Gelirleri12 3.370 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.316.314 -303.736Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 25.465 655.639ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.386.264 2.231.089Yönetim Ücretleri8 -443.219 -202.466Saklama Ücretleri8 -9.578 -6.931Denetim Ücretleri8 -7.130 -5.337Kurul Ücretleri8 -4.821 -3.422Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -9.820 -4.806Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.049 -1.057ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-475.617 -224.019ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.910.647 2.007.070NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.910.647 2.007.070DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.910.647 2.007.070http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933538BIST