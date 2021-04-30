***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 18:20
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.997.684 60.001.364
Net Dönem Karı (Zararı)
7.016.798 32.437.297
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.749.365 -35.973.086
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
493.074 -493.074
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.063.060 -331.252
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.179.379 -35.148.760
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-65.328.177 63.205.901
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
109.203 6.004.566
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
50.617 44.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-65.487.997 57.157.087
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-65.060.744 59.670.112
Alınan Faiz
5.063.060 331.252
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.997.684 60.001.364
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.997.684 60.001.364
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
60.001.452 88
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.768 60.001.452
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 3.768 60.494.526
Finansal Varlıklar
19 96.378.727 20.519.351
Diğer Varlıklar
20,9 269.903.803 278.205.006
TOPLAM VARLIKLAR
366.286.298 359.218.883
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 249.919 199.302
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
249.919 199.302
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
366.036.379 359.019.581
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
359.019.581 326.582.284
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.016.798 32.437.297
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
366.036.379 359.019.581
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 5.063.060 331.252
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.799.499 -131.057
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.179.379 35.148.760
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.041.938 35.348.955
Yönetim Ücretleri
8 -1.828.457 -1.690.411
Saklama Ücretleri
8 -120.322 -46.839
Denetim Ücretleri
8 -18.194 -21.969
Kurul Ücretleri
8 -72.510 -68.967
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -113.933 -19.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.871.724 -1.063.810
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.025.140 -2.911.658
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.016.798 32.437.297
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.016.798 32.437.297
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.016.798 32.437.297
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933540
BIST