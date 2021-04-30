***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.997.684 60.001.364Net Dönem Karı (Zararı)7.016.798 32.437.297NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.749.365 -35.973.086Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler493.074 -493.074Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.063.060 -331.252Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.179.379 -35.148.760İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-65.328.177 63.205.901Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler109.203 6.004.566Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler50.617 44.248İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-65.487.997 57.157.087FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-65.060.744 59.670.112Alınan Faiz5.063.060 331.252FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-59.997.684 60.001.364NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-59.997.684 60.001.364DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ60.001.452 88DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.768 60.001.452Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 3.768 60.494.526Finansal Varlıklar19 96.378.727 20.519.351Diğer Varlıklar20,9 269.903.803 278.205.006TOPLAM VARLIKLAR366.286.298 359.218.883YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 249.919 199.302TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)249.919 199.302TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)366.036.379 359.019.581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)359.019.581 326.582.284Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 7.016.798 32.437.297Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)366.036.379 359.019.581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 5.063.060 331.252Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.799.499 -131.057Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.179.379 35.148.760ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.041.938 35.348.955Yönetim Ücretleri8 -1.828.457 -1.690.411Saklama Ücretleri8 -120.322 -46.839Denetim Ücretleri8 -18.194 -21.969Kurul Ücretleri8 -72.510 -68.967Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -113.933 -19.662Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.871.724 -1.063.810ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.025.140 -2.911.658ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.016.798 32.437.297NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.016.798 32.437.297DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.016.798 32.437.297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933540BIST