***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI179.743.659 -80.426.837Net Dönem Karı (Zararı)60.711.011 38.247.860NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER10.514.981 -88.234.154Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.519.304 -71.279.063Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 16.034.285 -16.955.091İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER102.998.363 -101.719.606Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-4.867 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler20.989 216.505İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler102.982.241 -101.936.111FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR174.224.355 -151.705.900Alınan Faiz5.519.304 71.279.063FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-513.549.250 414.232.294Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 400.178.399 986.702.259Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -913.727.649 -572.469.965YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-333.805.591 333.805.457NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-333.805.591 333.805.457DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ333.805.637 180DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 46 333.805.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 46 333.805.637Diğer Alacaklar5 4.867 0Finansal Varlıklar19 233.001 119.249.527TOPLAM VARLIKLAR237.914 453.055.164YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 237.665 216.676TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)237.665 216.676TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)249 452.838.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)452.838.488 358.334Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 60.711.011 38.247.860Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 400.178.399 986.702.259Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -913.727.649 -572.469.965TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)249 452.838.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri5.519.304 71.279.063Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 72.547.893 -48.563.537Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -16.034.285 16.955.091Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 4.867 69.568ESAS FAALİYET GELİRLERİ62.037.779 39.740.185Yönetim Ücretleri8 -963.849 -1.354.662Saklama Ücretleri8 -86.666 -56.602Denetim Ücretleri8 -4.244 -8.156Kurul Ücretleri8 -39.591 -67.117Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.597 -4.855Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -230.821 -933ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.326.768 -1.492.325ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.711.011 38.247.860NET DÖNEM KARI (ZARARI)60.711.011 38.247.860DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)60.711.011 38.247.860http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933543BIST