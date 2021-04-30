***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 18:21
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
179.743.659 -80.426.837
Net Dönem Karı (Zararı)
60.711.011 38.247.860
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
10.514.981 -88.234.154
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.519.304 -71.279.063
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 16.034.285 -16.955.091
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
102.998.363 -101.719.606
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.867 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
20.989 216.505
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
102.982.241 -101.936.111
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
174.224.355 -151.705.900
Alınan Faiz
5.519.304 71.279.063
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-513.549.250 414.232.294
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 400.178.399 986.702.259
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -913.727.649 -572.469.965
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-333.805.591 333.805.457
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-333.805.591 333.805.457
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
333.805.637 180
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 46 333.805.637
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 46 333.805.637
Diğer Alacaklar
5 4.867 0
Finansal Varlıklar
19 233.001 119.249.527
TOPLAM VARLIKLAR
237.914 453.055.164
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 237.665 216.676
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
237.665 216.676
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
249 452.838.488
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
452.838.488 358.334
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 60.711.011 38.247.860
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 400.178.399 986.702.259
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -913.727.649 -572.469.965
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
249 452.838.488
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
5.519.304 71.279.063
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 72.547.893 -48.563.537
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -16.034.285 16.955.091
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.867 69.568
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
62.037.779 39.740.185
Yönetim Ücretleri
8 -963.849 -1.354.662
Saklama Ücretleri
8 -86.666 -56.602
Denetim Ücretleri
8 -4.244 -8.156
Kurul Ücretleri
8 -39.591 -67.117
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.597 -4.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -230.821 -933
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.326.768 -1.492.325
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.711.011 38.247.860
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
60.711.011 38.247.860
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
60.711.011 38.247.860
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933543
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