***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.883.523 -65.139.670Net Dönem Karı (Zararı)11.080.411 4.797.127NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.716.845 -4.963.957Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler12 -8.370.590 -4.336.236Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.346.255 -627.721İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-11.625.405 -69.134.002Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler47.674 78.302İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.673.079 -69.212.304FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.261.839 -69.300.832Alınan Temettü12 8.378.316 4.161.162FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.340.165 81.065.445Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 696.444.185 298.788.560Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -693.104.020 -217.723.115YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.456.642 15.925.775NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.456.642 15.925.775DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 16.547.956 622.181DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 18.004.598 16.547.956Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 18.179.420 16.730.504Finansal Varlıklar19 88.820.114 75.800.780TOPLAM VARLIKLAR106.999.534 92.531.284YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 135.529 87.855TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)135.529 87.855TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)106.864.005 92.443.429Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)92.443.429 6.580.857Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 11.080.411 4.797.127Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 696.444.185 298.788.560Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -693.104.020 -217.723.115TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)106.864.005 92.443.429Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 8.378.316 4.161.162Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.803.736 389.548Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.346.255 627.721Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 0 34ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.528.307 5.178.465Yönetim Ücretleri8 -1.357.677 -341.666Saklama Ücretleri8 -44.677 -15.541Denetim Ücretleri8 -5.463 -5.327Kurul Ücretleri8 -23.937 -8.378Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -14.972 -9.369Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.170 -1.057ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.447.896 -381.338ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.080.411 4.797.127FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.080.411 4.797.127DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.080.411 4.797.127http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933546BIST