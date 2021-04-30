***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 18:22
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.883.523 -65.139.670
Net Dönem Karı (Zararı)
11.080.411 4.797.127
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.716.845 -4.963.957
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.370.590 -4.336.236
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.346.255 -627.721
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.625.405 -69.134.002
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
47.674 78.302
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.673.079 -69.212.304
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.261.839 -69.300.832
Alınan Temettü
12 8.378.316 4.161.162
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.340.165 81.065.445
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 696.444.185 298.788.560
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -693.104.020 -217.723.115
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.456.642 15.925.775
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.456.642 15.925.775
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 16.547.956 622.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 18.004.598 16.547.956
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 18.179.420 16.730.504
Finansal Varlıklar
19 88.820.114 75.800.780
TOPLAM VARLIKLAR
106.999.534 92.531.284
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 135.529 87.855
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
135.529 87.855
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
106.864.005 92.443.429
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
92.443.429 6.580.857
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 11.080.411 4.797.127
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 696.444.185 298.788.560
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -693.104.020 -217.723.115
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
106.864.005 92.443.429
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 8.378.316 4.161.162
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.803.736 389.548
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.346.255 627.721
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 34
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.528.307 5.178.465
Yönetim Ücretleri
8 -1.357.677 -341.666
Saklama Ücretleri
8 -44.677 -15.541
Denetim Ücretleri
8 -5.463 -5.327
Kurul Ücretleri
8 -23.937 -8.378
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -14.972 -9.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.170 -1.057
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.447.896 -381.338
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.080.411 4.797.127
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.080.411 4.797.127
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.080.411 4.797.127
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933546
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