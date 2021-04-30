***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.307.730 -16.744.965Net Dönem Karı (Zararı)4.315.199 1.245.176NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER606.860 -1.087.718Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-196.736 -284.749Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 803.596 -802.969İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER17.188.683 -17.186.920Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-10.485 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler22.241 13.312İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler17.176.927 -17.200.232FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR22.110.742 -17.029.462Alınan Faiz196.988 284.497FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.660.610 17.100.322Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 24.966.401 48.321.745Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -47.627.011 -31.221.423YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-352.880 355.357NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-352.880 355.357DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ355.357 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 2.477 355.357Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 2.477 355.609Diğer Alacaklar5 10.486 0Finansal Varlıklar19 22.677 18.003.201TOPLAM VARLIKLAR35.640 18.358.810YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 35.553 13.312TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)35.553 13.312TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)87 18.345.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18.345.498Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 4.315.199 1.245.176Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 24.966.401 48.321.745Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -47.627.011 -31.221.423TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)87 18.345.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 196.988 284.497Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 5.060.729 229.832Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -803.596 802.969Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10.486ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.464.607 1.317.298Saklama Ücretleri8 -30.889 -7.298Denetim Ücretleri8 -596 -268Kurul Ücretleri8 -1.182 -2.973Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -116.741 -61.583ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-149.408 -72.122ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.315.199 1.245.176NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.315.199 1.245.176DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.315.199 1.245.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933551BIST