***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 18:24
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.307.730 -16.744.965
Net Dönem Karı (Zararı)
4.315.199 1.245.176
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
606.860 -1.087.718
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-196.736 -284.749
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 803.596 -802.969
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
17.188.683 -17.186.920
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.485 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22.241 13.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.176.927 -17.200.232
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
22.110.742 -17.029.462
Alınan Faiz
196.988 284.497
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.660.610 17.100.322
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 24.966.401 48.321.745
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -47.627.011 -31.221.423
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-352.880 355.357
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-352.880 355.357
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
355.357 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 2.477 355.357
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.477 355.609
Diğer Alacaklar
5 10.486 0
Finansal Varlıklar
19 22.677 18.003.201
TOPLAM VARLIKLAR
35.640 18.358.810
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 35.553 13.312
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
35.553 13.312
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
87 18.345.498
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.345.498
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.315.199 1.245.176
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 24.966.401 48.321.745
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -47.627.011 -31.221.423
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
87 18.345.498
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 196.988 284.497
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 5.060.729 229.832
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -803.596 802.969
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.486
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.464.607 1.317.298
Saklama Ücretleri
8 -30.889 -7.298
Denetim Ücretleri
8 -596 -268
Kurul Ücretleri
8 -1.182 -2.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -116.741 -61.583
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-149.408 -72.122
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.315.199 1.245.176
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.315.199 1.245.176
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.315.199 1.245.176
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933551
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