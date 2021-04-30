***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.997.357 -15.002.045Net Dönem Karı (Zararı)7.397.518 380.689NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.195.984 -692.516Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.155.285 -4.305.541Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.040.699 3.613.025İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-15.354.176 -18.995.759Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-29.733 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19.831 9.964İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-15.344.274 -19.005.723FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.152.642 -19.307.586Alınan Temettü12 2.591.000 4.000.000Alınan Faiz12 2.564.285 305.541FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 25.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 25.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.997.357 9.997.955NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.997.357 9.997.955DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 9.997.979 24DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 622 9.997.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 622 10.060.734Diğer Alacaklar5 29.733 0Finansal Varlıklar19 84.592.025 67.144.297TOPLAM VARLIKLAR84.622.380 77.205.031YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 50.879 31.048TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)50.879 31.048TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)84.571.501 77.173.983Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)77.173.983 51.793.294Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 7.397.518 380.689Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 25.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)84.571.501 77.173.983Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.564.285 305.541Temettü Gelirleri12 2.591.000 4.000.000Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 560.089 -101Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.103.454 -3.675.780ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.818.828 629.660Yönetim Ücretleri8 -327.307 -221.801Saklama Ücretleri8 -29.312 -7.832Denetim Ücretleri8 -18.948 -7.078Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -12.708 -10.437Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -33.035 -1.823ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-421.310 -248.971ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.397.518 380.689NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.397.518 380.689DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.397.518 380.689http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933676BIST