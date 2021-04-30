***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 19:23
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.997.357 -15.002.045
Net Dönem Karı (Zararı)
7.397.518 380.689
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.195.984 -692.516
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.155.285 -4.305.541
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.040.699 3.613.025
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.354.176 -18.995.759
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-29.733 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19.831 9.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.344.274 -19.005.723
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.152.642 -19.307.586
Alınan Temettü
12 2.591.000 4.000.000
Alınan Faiz
12 2.564.285 305.541
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 25.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 25.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.997.357 9.997.955
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.997.357 9.997.955
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 9.997.979 24
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 622 9.997.979
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 622 10.060.734
Diğer Alacaklar
5 29.733 0
Finansal Varlıklar
19 84.592.025 67.144.297
TOPLAM VARLIKLAR
84.622.380 77.205.031
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 50.879 31.048
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
50.879 31.048
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
84.571.501 77.173.983
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
77.173.983 51.793.294
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.397.518 380.689
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 25.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
84.571.501 77.173.983
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.564.285 305.541
Temettü Gelirleri
12 2.591.000 4.000.000
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 560.089 -101
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.103.454 -3.675.780
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.818.828 629.660
Yönetim Ücretleri
8 -327.307 -221.801
Saklama Ücretleri
8 -29.312 -7.832
Denetim Ücretleri
8 -18.948 -7.078
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -12.708 -10.437
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -33.035 -1.823
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-421.310 -248.971
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.397.518 380.689
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.397.518 380.689
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.397.518 380.689
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933676
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