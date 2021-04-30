***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-77.084.407Net Dönem Karı (Zararı)2.435.772NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-120.754Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -497.395Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 376.641İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-79.896.820Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler166.739İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-80.063.559FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-77.581.802Alınan Temettü12 352.814Alınan Faiz12 144.581FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI82.154.717Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 91.512.323Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-9.357.606YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.070.310NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.070.310DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 5.070.310Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.634Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 5.068.676Finansal Varlıklar19 79.686.918TOPLAM VARLIKLAR84.757.228YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 166.739TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)166.739TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)84.590.489Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 2.435.772Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 91.512.323Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -9.357.606TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)84.590.489Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 144.581Temettü Gelirleri12 352.814Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.757.968Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -376.641ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.878.722Yönetim Ücretleri8 -295.821Saklama Ücretleri8 -13.846Denetim Ücretleri8 -7.080Kurul Ücretleri8 -4.338Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -66.480Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -55.385ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-442.950ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.435.772NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.435.772DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.435.772http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933677BIST