***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 19:23
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.084.407
Net Dönem Karı (Zararı)
2.435.772
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-120.754
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -497.395
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 376.641
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-79.896.820
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
166.739
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-80.063.559
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-77.581.802
Alınan Temettü
12 352.814
Alınan Faiz
12 144.581
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.154.717
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 91.512.323
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9.357.606
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.070.310
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.070.310
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.070.310
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.634
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.068.676
Finansal Varlıklar
19 79.686.918
TOPLAM VARLIKLAR
84.757.228
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 166.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
166.739
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
84.590.489
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.435.772
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 91.512.323
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -9.357.606
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
84.590.489
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 144.581
Temettü Gelirleri
12 352.814
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.757.968
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -376.641
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.878.722
Yönetim Ücretleri
8 -295.821
Saklama Ücretleri
8 -13.846
Denetim Ücretleri
8 -7.080
Kurul Ücretleri
8 -4.338
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -66.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -55.385
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-442.950
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.435.772
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.435.772
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.435.772
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933677
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