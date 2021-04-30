***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 19:24
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.125.289
Net Dönem Karı (Zararı)
129.946
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-129.842
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -83.961
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -45.881
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.209.354
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.218.575
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.209.250
Alınan Faiz
12 83.961
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.232.879
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 50.341.757
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-31.108.878
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.107.590
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.107.590
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 17.107.590
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.685
Ters Repo Alacakları
22 17.033.521
Takas Alacakları
22 70.384
Finansal Varlıklar
19 2.264.456
TOPLAM VARLIKLAR
19.372.046
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 9.221
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.221
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.362.825
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 129.946
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 50.341.757
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -31.108.878
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19.362.825
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 83.961
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 10.276
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 45.881
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
140.118
Yönetim Ücretleri
8 -8.940
Saklama Ücretleri
8 -39
Denetim Ücretleri
8 -100
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -432
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -661
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.172
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
129.946
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
129.946
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
129.946
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933678
BIST