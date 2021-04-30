***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.125.289Net Dönem Karı (Zararı)129.946NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-129.842Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -83.961Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -45.881İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.209.354Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9.221İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.218.575FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.209.250Alınan Faiz12 83.961FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.232.879Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 50.341.757Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-31.108.878YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.107.590NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.107.590DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 17.107.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 3.685Ters Repo Alacakları22 17.033.521Takas Alacakları22 70.384Finansal Varlıklar19 2.264.456TOPLAM VARLIKLAR19.372.046YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 9.221TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)9.221TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)19.362.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 129.946Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 50.341.757Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -31.108.878TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)19.362.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 83.961Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 10.276Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 45.881ESAS FAALİYET GELİRLERİ140.118Yönetim Ücretleri8 -8.940Saklama Ücretleri8 -39Denetim Ücretleri8 -100Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -432Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -661ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-10.172ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)129.946NET DÖNEM KARI (ZARARI)129.946DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)129.946http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933678BIST