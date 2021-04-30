***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.062.505Net Dönem Karı (Zararı)1.268.581NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.192.852Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -41.201Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.151.651İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-7.179.435Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-671.211Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler616.242İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.124.466FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-7.103.706Alınan Temettü12 33.708Alınan Faiz12 7.493FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.063.283Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 18.560.626Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -11.497.343YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)778NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)778DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 778Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 778Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 143.893Takas Alacakları5 527.318Finansal Varlıklar19 8.276.117TOPLAM VARLIKLAR8.948.106YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 481.487Diğer Borçlar5 134.755TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)616.242TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)8.331.864Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.268.581Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 18.560.626Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -11.497.343TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8.331.864Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 7.493Temettü Gelirleri12 33.708Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 124.676Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.151.651ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.317.528Yönetim Ücretleri8 -27.304Saklama Ücretleri8 -1.375Denetim Ücretleri8 -7.080Kurul Ücretleri8 -670Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -11.868Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -650ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-48.947ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.268.581NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.268.581DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.268.581http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933699BIST