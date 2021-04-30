***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 19:35
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.742.769
Net Dönem Karı (Zararı)
1.220.756
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-123.635
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -65.803
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -57.832
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-30.905.693
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
43.776
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.949.469
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-29.808.572
Alınan Faiz
12 65.803
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.743.340
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 46.494.201
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-16.750.861
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
571
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
571
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 571
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 571
Finansal Varlıklar
19 31.007.301
TOPLAM VARLIKLAR
31.007.872
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 43.776
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
43.776
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
30.964.096
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.220.756
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 46.494.201
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -16.750.861
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
30.964.096
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 65.803
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.255.605
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 57.832
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.379.240
Yönetim Ücretleri
8 -117.736
Saklama Ücretleri
8 -5.058
Denetim Ücretleri
8 -7.081
Kurul Ücretleri
8 -2.700
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -22.832
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-158.484
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.220.756
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.220.756
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.220.756
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933700
BIST