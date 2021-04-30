***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.742.769Net Dönem Karı (Zararı)1.220.756NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-123.635Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -65.803Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -57.832İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-30.905.693Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler43.776İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-30.949.469FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-29.808.572Alınan Faiz12 65.803FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.743.340Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 46.494.201Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-16.750.861YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)571NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)571DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 571Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 571Finansal Varlıklar19 31.007.301TOPLAM VARLIKLAR31.007.872YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 43.776TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)43.776TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)30.964.096Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.220.756Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 46.494.201Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -16.750.861TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)30.964.096Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 65.803Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.255.605Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 57.832ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.379.240Yönetim Ücretleri8 -117.736Saklama Ücretleri8 -5.058Denetim Ücretleri8 -7.081Kurul Ücretleri8 -2.700Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.077Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -22.832ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-158.484ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.220.756NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.220.756DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.220.756http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933700BIST