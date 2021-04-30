***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 19:22
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-246.214.990
Net Dönem Karı (Zararı)
57.444.333
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-20.729.533
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -11.325.505
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -9.404.028
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-294.255.295
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.518.147
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-297.773.442
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-257.540.495
Alınan Faiz
12 11.325.505
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
246.239.953
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.295.219.672
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.048.979.719
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.963
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.963
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 24.963
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 24.963
Finansal Varlıklar
19 307.177.470
TOPLAM VARLIKLAR
307.202.433
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Yükümlülükler
19 2.866.153
Diğer Borçlar
5 651.994
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.518.147
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
303.684.286
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 57.444.333
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.295.219.672
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.048.979.719
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
303.684.286
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 11.325.505
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 42.836.953
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 9.404.028
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
63.566.486
Yönetim Ücretleri
8 -5.797.862
Saklama Ücretleri
8 -201.500
Denetim Ücretleri
8 -7.081
Kurul Ücretleri
8 -88.238
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -26.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -992
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.122.153
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.444.333
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
57.444.333
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
57.444.333
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933674
BIST