***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-246.214.990Net Dönem Karı (Zararı)57.444.333NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-20.729.533Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -11.325.505Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -9.404.028İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-294.255.295Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.518.147İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-297.773.442FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-257.540.495Alınan Faiz12 11.325.505FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI246.239.953Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 2.295.219.672Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-2.048.979.719YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.963NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.963DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 24.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 24.963Finansal Varlıklar19 307.177.470TOPLAM VARLIKLAR307.202.433YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler19 2.866.153Diğer Borçlar5 651.994TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.518.147TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)303.684.286Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 57.444.333Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 2.295.219.672Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -2.048.979.719TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)303.684.286Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 11.325.505Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 42.836.953Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 9.404.028ESAS FAALİYET GELİRLERİ63.566.486Yönetim Ücretleri8 -5.797.862Saklama Ücretleri8 -201.500Denetim Ücretleri8 -7.081Kurul Ücretleri8 -88.238Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -26.480Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -992ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.122.153ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.444.333NET DÖNEM KARI (ZARARI)57.444.333DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)57.444.333http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933674BIST