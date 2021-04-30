***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 19:23
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.976.953 -7.493.203
Net Dönem Karı (Zararı)
2.361.882 400.938
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.114.592 -100.801
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -265.594 -42.397
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 3.380.186 -58.404
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.719.021 -7.835.737
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.137 18.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.730.158 -7.854.665
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.242.547 -7.535.600
Alınan Temettü
265.594 42.397
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.488.800 8.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 13.488.800 8.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-488.153 506.797
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-488.153 506.797
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
506.797 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 18.644 506.797
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 18.644 506.797
Finansal Varlıklar
19 24.263.041 7.913.069
TOPLAM VARLIKLAR
24.281.685 8.419.866
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 30.065 18.928
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.065 18.928
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.251.620 8.400.938
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8.400.938 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.361.882 400.938
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 13.488.800 8.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
24.251.620 8.400.938
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 265.594 42.397
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 5.403.567 339.341
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -3.380.186 58.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
260.328 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.549.303 440.142
Yönetim Ücretleri
8 -72.729 -18.085
Saklama Ücretleri
8 -4.850 -413
Denetim Ücretleri
8 -14.228 -18.881
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.485 -143
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -94.129 -1.682
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-187.421 -39.204
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.361.882 400.938
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.361.882 400.938
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.361.882 400.938
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933675
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