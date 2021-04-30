***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.976.953 -7.493.203Net Dönem Karı (Zararı)2.361.882 400.938NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER3.114.592 -100.801Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -265.594 -42.397Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 3.380.186 -58.404İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-19.719.021 -7.835.737Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.137 18.928İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-19.730.158 -7.854.665FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-14.242.547 -7.535.600Alınan Temettü265.594 42.397FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.488.800 8.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 13.488.800 8.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-488.153 506.797NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-488.153 506.797DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ506.797 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 18.644 506.797Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 18.644 506.797Finansal Varlıklar19 24.263.041 7.913.069TOPLAM VARLIKLAR24.281.685 8.419.866YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 30.065 18.928TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)30.065 18.928TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)24.251.620 8.400.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8.400.938 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 2.361.882 400.938Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 13.488.800 8.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)24.251.620 8.400.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 265.594 42.397Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 5.403.567 339.341Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -3.380.186 58.404Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler260.328 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.549.303 440.142Yönetim Ücretleri8 -72.729 -18.085Saklama Ücretleri8 -4.850 -413Denetim Ücretleri8 -14.228 -18.881Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.485 -143Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -94.129 -1.682ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-187.421 -39.204ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.361.882 400.938NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.361.882 400.938DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.361.882 400.938http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933675BIST