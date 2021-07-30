***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.783 3.371.988Net Dönem Karı (Zararı)4.035.487 1.463.693NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.015.436 55.159Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -15.007Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -4.000.429 55.159İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-36.841 1.853.136Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.515 33.651İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-41.356 1.819.485FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-16.790 3.371.988Alınan Temettü15.007FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.783 3.371.988NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.783 3.371.988DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.644 506.797DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 16.861 3.878.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 16.861 18.644Finansal Varlıklar19 28.304.826 24.263.041TOPLAM VARLIKLAR28.321.687 24.281.685YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 34.580 30.065TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)34.580 30.065TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)28.287.107 24.251.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01 24.251.620 8.400.938Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.035.487 1.463.693Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)28.287.107 9.864.631Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 15.007 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 101.553 1.382.613Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 4.000.429 -55.159Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler260.328ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.116.989 1.587.782Yönetim Ücretleri8 -62.752 -23.070Saklama Ücretleri8 -3.973 -1.622Denetim Ücretleri8 -3.304 -7.098Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0 -195Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -11.473 -92.104ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-81.502 -124.089ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.035.487 1.463.693NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.035.487 1.463.693DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.035.487 1.463.693http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953539BIST