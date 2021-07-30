***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 19:36
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.783 3.371.988
Net Dönem Karı (Zararı)
4.035.487 1.463.693
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.015.436 55.159
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -15.007
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.000.429 55.159
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-36.841 1.853.136
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.515 33.651
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-41.356 1.819.485
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.790 3.371.988
Alınan Temettü
15.007
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.783 3.371.988
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.783 3.371.988
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.644 506.797
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 16.861 3.878.785
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 16.861 18.644
Finansal Varlıklar
19 28.304.826 24.263.041
TOPLAM VARLIKLAR
28.321.687 24.281.685
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 34.580 30.065
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
34.580 30.065
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
28.287.107 24.251.620
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01 24.251.620 8.400.938
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.035.487 1.463.693
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
28.287.107 9.864.631
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 15.007 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 101.553 1.382.613
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 4.000.429 -55.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
260.328
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.116.989 1.587.782
Yönetim Ücretleri
8 -62.752 -23.070
Saklama Ücretleri
8 -3.973 -1.622
Denetim Ücretleri
8 -3.304 -7.098
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 -195
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.473 -92.104
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-81.502 -124.089
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.035.487 1.463.693
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.035.487 1.463.693
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.035.487 1.463.693
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953539
BIST