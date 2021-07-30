***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.006 -60.481.626Net Dönem Karı (Zararı)9.405.384 2.238.227NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.126.769 -2.025.644Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 -8.530.376 -1.250.484Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 403.607 -775.160İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.762.985 -61.944.693Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler98.123 -196.537Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.412.856 14.159İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.273.964 -61.762.315FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.484.370 -61.732.110Alınan Temettü8.530.376 1.250.484FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.006 -60.481.626NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.006 -60.481.626DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.768 60.494.526DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 49.774 12.900Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 49.774 3.768Finansal Varlıklar19 114.698.584 96.378.727Diğer Varlıklar20,9 262.356.180 269.903.803TOPLAM VARLIKLAR377.104.538 366.286.298YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.662.775 249.919TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.662.775 249.919TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)375.441.763 366.036.379Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)366.036.379 359.019.581Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 9.405.384 2.238.227TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)375.441.763 361.257.808Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 8.530.376 1.250.484Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.544.848 2.274.351Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -403.607 775.160ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.671.617 4.299.995Yönetim Ücretleri8 -903.755 -897.807Saklama Ücretleri8 -63.459 -60.858Denetim Ücretleri-3.316 -8.024Kurul Ücretleri8 -37.309 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0 -38.546Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.258.394 -1.056.533ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.266.233 -2.061.768ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.405.384 2.238.227NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.405.384 2.238.227DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.405.384 2.238.227http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953538BIST