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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2021 19:35



***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.006 -60.481.626
Net Dönem Karı (Zararı)
9.405.384 2.238.227
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.126.769 -2.025.644
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.530.376 -1.250.484
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 403.607 -775.160
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.762.985 -61.944.693
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
98.123 -196.537
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.412.856 14.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.273.964 -61.762.315
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.484.370 -61.732.110
Alınan Temettü
8.530.376 1.250.484
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.006 -60.481.626
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.006 -60.481.626
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.768 60.494.526
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 49.774 12.900


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 49.774 3.768
Finansal Varlıklar
19 114.698.584 96.378.727
Diğer Varlıklar
20,9 262.356.180 269.903.803
TOPLAM VARLIKLAR
377.104.538 366.286.298
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.662.775 249.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.662.775 249.919
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
375.441.763 366.036.379


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
366.036.379 359.019.581
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 9.405.384 2.238.227
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
375.441.763 361.257.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 8.530.376 1.250.484
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.544.848 2.274.351
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -403.607 775.160
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.671.617 4.299.995
Yönetim Ücretleri
8 -903.755 -897.807
Saklama Ücretleri
8 -63.459 -60.858
Denetim Ücretleri
-3.316 -8.024
Kurul Ücretleri
8 -37.309 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 -38.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.258.394 -1.056.533
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.266.233 -2.061.768
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.405.384 2.238.227
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.405.384 2.238.227
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.405.384 2.238.227



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953538


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Yarım 1.577 1.618 -13,59  
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Gümüş.Ons 25,46 25,50 -0,04  
Gümüş Gr. 6,88 6,89 -0,05  
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