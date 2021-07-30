***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









AN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI154.790.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 154.790.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.782NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.782DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 10.782Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 10.782Finansal Varlıklar19 1.556.863Diğer Varlıklar20 333.523.600TOPLAM VARLIKLAR335.091.245YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 295.787TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)295.787TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)334.795.458Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)180.005.458Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 154.790.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)334.795.458Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.390.426Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 182.212.663ESAS FAALİYET GELİRLERİ183.603.089Yönetim Ücretleri8 -404.795Saklama Ücretleri8 -21.638Kurul Ücretleri8 -16.827Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -3.154.371ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.597.631ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)180.005.458NET DÖNEM KARI (ZARARI)180.005.458DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)180.005.458http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953541BIST