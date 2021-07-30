***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 19:37
AN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
154.790.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 154.790.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.782
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.782
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 10.782
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 10.782
Finansal Varlıklar
19 1.556.863
Diğer Varlıklar
20 333.523.600
TOPLAM VARLIKLAR
335.091.245
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 295.787
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
295.787
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
334.795.458
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
180.005.458
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 154.790.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
334.795.458
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.390.426
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 182.212.663
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
183.603.089
Yönetim Ücretleri
8 -404.795
Saklama Ücretleri
8 -21.638
Kurul Ücretleri
8 -16.827
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -3.154.371
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.597.631
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
180.005.458
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
180.005.458
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
180.005.458
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953541
BIST