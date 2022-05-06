***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.667.008 -77.084.407Net Dönem Karı (Zararı)16.017.034 2.435.772NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.834.418 -120.754Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.527.665 -497.395Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 1.693.247 376.641İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.956.727 -79.896.820Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9.486 166.739İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.947.241 -80.063.559FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR16.139.343 -77.581.802Alınan Temettü12 920 352.814Alınan Faiz12 5.526.745 144.581FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.960.251 82.154.717Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 151.268.030 91.512.323Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-175.228.281 -9.357.606YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.293.243 5.070.310NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.293.243 5.070.310DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 5.070.310 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.777.067 5.070.310Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.064 1.634Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 2.776.003 5.068.676Finansal Varlıklar19 74.046.430 79.686.918TOPLAM VARLIKLAR76.823.497 84.757.228YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler5 162.753 0Diğer Borçlar5 13.472 166.739TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)176.225 166.739TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)76.647.272 84.590.489Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)84.590.489Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 16.017.034 2.435.772Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 151.268.030 91.512.323Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -175.228.281 -9.357.606TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)76.647.272 84.590.489Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 5.526.745 144.581Temettü Gelirleri12 920 352.814Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 5.391.828 2.757.968Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -1.693.247 -376.641Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8.805.120ESAS FAALİYET GELİRLERİ18.031.366 2.878.722Yönetim Ücretleri8 -1.711.185 -295.821Saklama Ücretleri8 -21.555 -13.846Denetim Ücretleri8 -7.083 -7.080Kurul Ücretleri8 0 -4.338Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri5 -125.891 -66.480Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -148.618 -55.385ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.014.332 -442.950ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.017.034 2.435.772NET DÖNEM KARI (ZARARI)16.017.034 2.435.772DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)16.017.034 2.435.772http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027029BIST