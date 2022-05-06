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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

06.05.2022 04:15
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
203.448.096 -246.214.990
Net Dönem Karı (Zararı)
26.088.443 57.444.333
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.795.034 -20.729.533
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -21.461.085 -11.325.505
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 3.666.051 -9.404.028
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
173.693.602 -294.255.295
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.363.486 3.518.147
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
177.057.088 -297.773.442
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
181.987.011 -257.540.495
Alınan Temettü
12 21.461.085 11.325.505
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-203.472.380 246.239.953
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 321.156.144 2.295.219.672
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-524.628.524 -2.048.979.719
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.284 24.963
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.284 24.963
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 24.963 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 679 24.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 679 24.963
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
19 126.454.362 307.177.470
TOPLAM VARLIKLAR
126.455.041 307.202.433
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
19 0 2.866.153
Diğer Borçlar
5 154.691 651.994
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
154.691 3.518.147
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
126.300.350 303.684.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
303.684.286 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 26.088.443 57.444.333
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 321.156.145 2.295.219.672
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -524.628.524 -2.048.979.719
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
126.300.350 303.684.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 21.461.085 11.325.505
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 10.282.477 42.836.953
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -3.666.051 9.404.028
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28.077.511 63.566.486
Yönetim Ücretleri
8 -1.848.673 -5.797.862
Saklama Ücretleri
8 -87.524 -201.500
Denetim Ücretleri
8 -7.579 -7.081
Kurul Ücretleri
8 -27.589 -88.238
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -12.294 -26.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -5.409 -992
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.989.068 -6.122.153
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.088.443 57.444.333
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.088.443 57.444.333
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.088.443 57.444.333



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027033


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Tam 6.062 6.216 39,70  
Yarım 2.930 3.007 19,21  
Çeyrek 1.470 1.504 9,60  
Gümüş.Ons 22,33 22,39 -0,16  
Gümüş Gr. 10,73 10,74 -0,02  
B. Petrol 113 113 1,95  
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