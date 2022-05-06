***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI203.448.096 -246.214.990Net Dönem Karı (Zararı)26.088.443 57.444.333NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-17.795.034 -20.729.533Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -21.461.085 -11.325.505Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 3.666.051 -9.404.028İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER173.693.602 -294.255.295Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.363.486 3.518.147İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler177.057.088 -297.773.442FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR181.987.011 -257.540.495Alınan Temettü12 21.461.085 11.325.505FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-203.472.380 246.239.953Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 321.156.144 2.295.219.672Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-524.628.524 -2.048.979.719YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.284 24.963NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.284 24.963DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 24.963 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 679 24.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 679 24.963Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri19 126.454.362 307.177.470TOPLAM VARLIKLAR126.455.041 307.202.433YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler19 0 2.866.153Diğer Borçlar5 154.691 651.994TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)154.691 3.518.147TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)126.300.350 303.684.286Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)303.684.286 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 26.088.443 57.444.333Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 321.156.145 2.295.219.672Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -524.628.524 -2.048.979.719TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)126.300.350 303.684.286Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 21.461.085 11.325.505Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 10.282.477 42.836.953Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -3.666.051 9.404.028ESAS FAALİYET GELİRLERİ28.077.511 63.566.486Yönetim Ücretleri8 -1.848.673 -5.797.862Saklama Ücretleri8 -87.524 -201.500Denetim Ücretleri8 -7.579 -7.081Kurul Ücretleri8 -27.589 -88.238Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -12.294 -26.480Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -5.409 -992ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.989.068 -6.122.153ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.088.443 57.444.333NET DÖNEM KARI (ZARARI)26.088.443 57.444.333DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)26.088.443 57.444.333http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027033BIST