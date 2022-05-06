***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.107.591 22.307.730Net Dönem Karı (Zararı)3.257.261 4.315.199NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.251.443 606.860Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 -196.736Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -8.251.443 803.596İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.113.409 17.188.683Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler10.486 -10.485Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-12.712 22.241İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.111.183 17.176.927FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-11.107.591 22.110.742Alınan Temettü0 196.988FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.381.463 -22.660.610Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 28.059.677 24.966.401Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -16.678.214 -47.627.011YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)273.872 -352.880NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)273.872 -352.880DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.477 355.357DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 276.349 2.477Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 276.349 2.477Diğer Alacaklar5 0 10.486Finansal Varlıklar19 14.385.303 22.677TOPLAM VARLIKLAR14.661.652 35.640YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler5 21.392 0Diğer Borçlar5 1.449 35.553TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)22.841 35.553TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)14.638.811 87Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)87 18.345.498Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 3.257.261 4.315.199Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 28.059.677 24.966.401Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -16.678.214 -47.627.011TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)14.638.811 87Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 0 196.988Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -4.975.096 5.060.729Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 8.251.443 -803.596Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler61.899 10.486ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.338.246 4.464.607Yönetim Ücretleri8 -41.916 0Saklama Ücretleri8 -7.759 -30.889Denetim Ücretleri8 -6.085 -596Kurul Ücretleri8 -4.123 -1.182Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -591 -1.155Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -20.511 -115.586ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-80.985 -149.408ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.257.261 4.315.199NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.257.261 4.315.199DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.257.261 4.315.199http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027034BIST