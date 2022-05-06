***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
06.05.2022 04:15
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.107.591 22.307.730
Net Dönem Karı (Zararı)
3.257.261 4.315.199
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.251.443 606.860
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -196.736
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.251.443 803.596
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.113.409 17.188.683
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
10.486 -10.485
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.712 22.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.111.183 17.176.927
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.107.591 22.110.742
Alınan Temettü
0 196.988
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.381.463 -22.660.610
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 28.059.677 24.966.401
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -16.678.214 -47.627.011
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
273.872 -352.880
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
273.872 -352.880
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.477 355.357
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 276.349 2.477
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 276.349 2.477
Diğer Alacaklar
5 0 10.486
Finansal Varlıklar
19 14.385.303 22.677
TOPLAM VARLIKLAR
14.661.652 35.640
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Yükümlülükler
5 21.392 0
Diğer Borçlar
5 1.449 35.553
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.841 35.553
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
14.638.811 87
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
87 18.345.498
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.257.261 4.315.199
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 28.059.677 24.966.401
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -16.678.214 -47.627.011
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
14.638.811 87
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 0 196.988
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -4.975.096 5.060.729
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 8.251.443 -803.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
61.899 10.486
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.338.246 4.464.607
Yönetim Ücretleri
8 -41.916 0
Saklama Ücretleri
8 -7.759 -30.889
Denetim Ücretleri
8 -6.085 -596
Kurul Ücretleri
8 -4.123 -1.182
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -591 -1.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -20.511 -115.586
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-80.985 -149.408
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.257.261 4.315.199
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.257.261 4.315.199
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.257.261 4.315.199
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027034
BIST