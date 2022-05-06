***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
06.05.2022 04:15
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
758.664 -13.976.953
Net Dönem Karı (Zararı)
24.714.826 2.361.882
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.769.756 3.114.592
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -265.594
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -24.769.756 3.380.186
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
813.594 -19.719.021
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.856 11.137
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0 13.488.800
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 13.488.800
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
758.664 -488.153
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
758.664 -488.153
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.644 506.797
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 777.308 18.644
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 777.308 18.644
Finansal Varlıklar
19 48.232.059 24.263.041
TOPLAM VARLIKLAR
49.009.367 24.281.685
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Yükümlülükler
5 20.235 0
Diğer Borçlar
5 22.686 30.065
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
42.921 30.065
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
48.966.446 24.251.620
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.251.620 8.400.938
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 24.714.826 2.361.882
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 13.488.800
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
48.966.446 24.251.620
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 0 265.594
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 122.299 5.403.567
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 24.769.756 -3.380.186
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 260.328
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.892.055 2.549.303
Yönetim Ücretleri
8 -144.968 -72.729
Saklama Ücretleri
8 -8.965 -4.850
Denetim Ücretleri
8 -7.071 -14.228
Kurul Ücretleri
8 -8.404
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -7.821 -94.129
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-177.229 -187.421
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.714.826 2.361.882
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.714.826 2.361.882
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
24.714.826 2.361.882
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027035
BIST