***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI758.664 -13.976.953Net Dönem Karı (Zararı)24.714.826 2.361.882NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-24.769.756 3.114.592Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 0 -265.594Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -24.769.756 3.380.186İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER813.594 -19.719.021Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.856 11.137İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler0 13.488.800Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 13.488.800Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)758.664 -488.153NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)758.664 -488.153DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.644 506.797DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 777.308 18.644Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 777.308 18.644Finansal Varlıklar19 48.232.059 24.263.041TOPLAM VARLIKLAR49.009.367 24.281.685YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler5 20.235 0Diğer Borçlar5 22.686 30.065TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)42.921 30.065TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)48.966.446 24.251.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)24.251.620 8.400.938Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 24.714.826 2.361.882Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 13.488.800Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)48.966.446 24.251.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 0 265.594Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 122.299 5.403.567Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 24.769.756 -3.380.186Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 0 260.328ESAS FAALİYET GELİRLERİ24.892.055 2.549.303Yönetim Ücretleri8 -144.968 -72.729Saklama Ücretleri8 -8.965 -4.850Denetim Ücretleri8 -7.071 -14.228Kurul Ücretleri8 -8.404Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.485Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -7.821 -94.129ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-177.229 -187.421ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.714.826 2.361.882NET DÖNEM KARI (ZARARI)24.714.826 2.361.882DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)24.714.826 2.361.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027035BIST