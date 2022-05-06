***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
06.05.2022 04:16
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.565.252 -16.674.186
Net Dönem Karı (Zararı)
11.265.870 41.351.055
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
766.324 -10.206.547
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.590.056 -713.861
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 4.304.068 -8.937.317
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -947.688 -555.369
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.004.686 -49.074.689
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.397.684 -59.810
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.133.981 -1.579.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.740.983 -47.435.194
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.972.492 -17.930.181
Alınan Temettü
12 947.688 555.369
Alınan Faiz
12 2.590.056 700.626
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.543.748 16.535.298
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 287.616.031 562.464.015
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -289.159.779 -545.928.717
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.504 -138.888
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.504 -138.888
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 35.197 174.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 56.701 35.197
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 56.701 34.873
Diğer Alacaklar
5 2.457.494 59.810
Finansal Varlıklar
19 93.152.477 82.715.886
TOPLAM VARLIKLAR
95.666.672 82.810.569
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 3.508.444 374.463
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.508.444 374.463
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
92.158.228 82.436.106
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
82.436.106 24.549.753
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 11.265.870 41.351.055
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 287.616.031 562.464.015
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -289.159.779 -545.928.717
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
92.158.228 82.436.106
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.590.056 700.626
Temettü Gelirleri
12 947.688 555.369
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 14.927.552 33.285.650
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -4.304.068 8.937.317
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.161.228 43.478.962
Yönetim Ücretleri
8 -2.591.997 -1.817.935
Saklama Ücretleri
8 -33.729 -23.070
Denetim Ücretleri
8 -7.013 -7.130
Kurul Ücretleri
8 0 -15.015
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -262.619 -263.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 0 -1.049
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.895.358 -2.127.907
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.265.870 41.351.055
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.265.870 41.351.055
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.265.870 41.351.055
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027036
BIST