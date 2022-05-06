***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.565.252 -16.674.186Net Dönem Karı (Zararı)11.265.870 41.351.055NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER766.324 -10.206.547Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.590.056 -713.861Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 4.304.068 -8.937.317Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -947.688 -555.369İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.004.686 -49.074.689Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.397.684 -59.810Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.133.981 -1.579.685İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-14.740.983 -47.435.194FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.972.492 -17.930.181Alınan Temettü12 947.688 555.369Alınan Faiz12 2.590.056 700.626FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.543.748 16.535.298Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 287.616.031 562.464.015Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -289.159.779 -545.928.717YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.504 -138.888NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.504 -138.888DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 35.197 174.085DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 56.701 35.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 56.701 34.873Diğer Alacaklar5 2.457.494 59.810Finansal Varlıklar19 93.152.477 82.715.886TOPLAM VARLIKLAR95.666.672 82.810.569YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 3.508.444 374.463TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.508.444 374.463TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)92.158.228 82.436.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)82.436.106 24.549.753Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 11.265.870 41.351.055Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 287.616.031 562.464.015Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -289.159.779 -545.928.717TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)92.158.228 82.436.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.590.056 700.626Temettü Gelirleri12 947.688 555.369Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 14.927.552 33.285.650Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -4.304.068 8.937.317ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.161.228 43.478.962Yönetim Ücretleri8 -2.591.997 -1.817.935Saklama Ücretleri8 -33.729 -23.070Denetim Ücretleri8 -7.013 -7.130Kurul Ücretleri8 0 -15.015Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -262.619 -263.708Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 0 -1.049ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.895.358 -2.127.907ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.265.870 41.351.055NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.265.870 41.351.055DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.265.870 41.351.055http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027036BIST