***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
06.05.2022 04:16
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.631.816 -7.062.505
Net Dönem Karı (Zararı)
933.459 1.268.581
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-293.207 -1.192.852
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -325.593 -41.201
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 32.386 -1.151.651
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.597.661 -7.179.435
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
476.953 -671.211
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-213.568 616.242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.861.046 -7.124.466
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.957.409 -7.103.706
Alınan Temettü
12 300.178 33.708
Alınan Faiz
12 25.415 7.493
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.632.291 7.063.283
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 28.413.778 18.560.626
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -22.781.487 -11.497.343
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
475 778
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
475 778
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 778 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.253 778
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.253 778
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 100.530 143.893
Takas Alacakları
5 93.728 527.318
Finansal Varlıklar
19 15.104.777 8.276.117
TOPLAM VARLIKLAR
15.300.288 8.948.106
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Yükümlülükler
5 378.220 481.487
Diğer Borçlar
5 24.454 134.755
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
402.674 616.242
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
14.897.614 8.331.864
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8.331.864 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 933.459 1.268.581
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 28.413.778 18.560.626
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -22.781.487 -11.497.343
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
14.897.614 8.331.864
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 25.415 7.493
Temettü Gelirleri
12 300.178 33.708
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 745.948 124.676
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -32.386 1.151.651
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.039.155 1.317.528
Yönetim Ücretleri
8 -78.661 -27.304
Saklama Ücretleri
8 -2.784 -1.375
Denetim Ücretleri
8 -7.083 -7.080
Kurul Ücretleri
8 0 -670
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -11.687 -11.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -5.481 -650
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-105.696 -48.947
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
933.459 1.268.581
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
933.459 1.268.581
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
933.459 1.268.581
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027037
BIST