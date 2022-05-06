***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.631.816 -7.062.505Net Dönem Karı (Zararı)933.459 1.268.581NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-293.207 -1.192.852Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -325.593 -41.201Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 32.386 -1.151.651İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.597.661 -7.179.435Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler476.953 -671.211Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-213.568 616.242İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.861.046 -7.124.466FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.957.409 -7.103.706Alınan Temettü12 300.178 33.708Alınan Faiz12 25.415 7.493FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.632.291 7.063.283Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 28.413.778 18.560.626Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -22.781.487 -11.497.343YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)475 778NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)475 778DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 778 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.253 778Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.253 778Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 100.530 143.893Takas Alacakları5 93.728 527.318Finansal Varlıklar19 15.104.777 8.276.117TOPLAM VARLIKLAR15.300.288 8.948.106YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler5 378.220 481.487Diğer Borçlar5 24.454 134.755TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)402.674 616.242TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)14.897.614 8.331.864Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8.331.864 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 933.459 1.268.581Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 28.413.778 18.560.626Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -22.781.487 -11.497.343TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)14.897.614 8.331.864Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 25.415 7.493Temettü Gelirleri12 300.178 33.708Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 745.948 124.676Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -32.386 1.151.651ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.039.155 1.317.528Yönetim Ücretleri8 -78.661 -27.304Saklama Ücretleri8 -2.784 -1.375Denetim Ücretleri8 -7.083 -7.080Kurul Ücretleri8 0 -670Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -11.687 -11.868Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -5.481 -650ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-105.696 -48.947ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)933.459 1.268.581NET DÖNEM KARI (ZARARI)933.459 1.268.581DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)933.459 1.268.581http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027037BIST