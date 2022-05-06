***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.680.725 -29.742.769Net Dönem Karı (Zararı)-123.635Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -703.951 -65.803Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 12.735.476 -57.832İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-17.846.331 -30.905.693Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.806 43.776İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-17.843.525 -LDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR8.976.774 -29.808.572Alınan Temettü12 703.951 -9.681.128 29.743.340Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit35.010.897 46.494.201Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-44.692.025 -16.750.861YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-403 571NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-403 571DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 571 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 168 571Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 168 571Finansal Varlıklar19 36.115.349 31.007.301TOPLAM VARLIKLAR36.115.517 31.007.872YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler5 33.290 33.174Diğer Borçlar5 7.680 10.602TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)40.970 43.776TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)36.074.547 30.964.096Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)30.964.096Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 14.791.580 1.220.756Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 35.010.897 46.494.201Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -44.692.026 -16.750.861TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)36.074.547 30.964.096Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 703.951 65.803Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.709.170 1.255.605Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 12.735.477 57.832ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.148.598 1.379.240Yönetim Ücretleri8 -308.151 -117.736Saklama Ücretleri8 -15.044 -5.058Denetim Ücretleri8 -7.083 -7.081Kurul Ücretleri8 0 -2.700Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -26.740 -3.077Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 0 -22.832ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-357.018 -158.484ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.791.580 1.220.756NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.791.580 1.220.756DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)14.791.580 1.220.756http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027038BIST