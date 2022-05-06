***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
06.05.2022 04:16
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.680.725 -29.742.769
Net Dönem Karı (Zararı)
-123.635
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -703.951 -65.803
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 12.735.476 -57.832
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.846.331 -30.905.693
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.806 43.776
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.843.525 -LDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.976.774 -29.808.572
Alınan Temettü
12 703.951 -9.681.128 29.743.340
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
35.010.897 46.494.201
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-44.692.025 -16.750.861
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-403 571
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-403 571
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 571 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 168 571
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 168 571
Finansal Varlıklar
19 36.115.349 31.007.301
TOPLAM VARLIKLAR
36.115.517 31.007.872
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Yükümlülükler
5 33.290 33.174
Diğer Borçlar
5 7.680 10.602
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
40.970 43.776
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
36.074.547 30.964.096
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
30.964.096
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 14.791.580 1.220.756
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 35.010.897 46.494.201
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -44.692.026 -16.750.861
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
36.074.547 30.964.096
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 703.951 65.803
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.709.170 1.255.605
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 12.735.477 57.832
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.148.598 1.379.240
Yönetim Ücretleri
8 -308.151 -117.736
Saklama Ücretleri
8 -15.044 -5.058
Denetim Ücretleri
8 -7.083 -7.081
Kurul Ücretleri
8 0 -2.700
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -26.740 -3.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 0 -22.832
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-357.018 -158.484
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.791.580 1.220.756
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.791.580 1.220.756
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.791.580 1.220.756
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027038
BIST