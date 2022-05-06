***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-504 -9.997.357Net Dönem Karı (Zararı)21.048.148 7.397.518NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-15.592.930 -7.195.984Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -37.517 -2.564.285Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -10.280.913 -2.040.699Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -5.274.500 -2.591.000İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.767.739 -15.354.176Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 -29.733Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.133 19.831İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.772.872 -15.344.274FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.312.521 -15.152.642Alınan Temettü12 5.274.500 2.591.000Alınan Faiz12 37.517 2.564.285FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-504 -9.997.357NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-504 -9.997.357DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 622 9.997.979DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ118 622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 118 622Diğer Alacaklar5 29.733 29.733Finansal Varlıklar19 105.645.810 84.592.025TOPLAM VARLIKLAR105.675.661 84.622.380YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 56.012 50.879TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)56.012 50.879TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)105.619.649 84.571.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)84.571.501 77.173.983Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 21.048.148 7.397.518Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)105.619.649 84.571.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 37.517 2.564.285Temettü Gelirleri12 5.274.500 2.591.000Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 5.906.811 560.089Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 10.280.913 2.103.454ESAS FAALİYET GELİRLERİ21.499.741 7.818.828Yönetim Ücretleri8 -371.465 -327.307Saklama Ücretleri8 -33.455 -29.312Denetim Ücretleri8 -7.083 -18.948Danışmanlık Ücretleri8 -133 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -9.561 -12.708Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -29.896 -33.035ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-451.593 -421.310ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.048.148 7.397.518NET DÖNEM KARI (ZARARI)21.048.148 7.397.518DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)21.048.148 7.397.518http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027039BIST