***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
06.05.2022 04:17
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-504 -9.997.357
Net Dönem Karı (Zararı)
21.048.148 7.397.518
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.592.930 -7.195.984
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -37.517 -2.564.285
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -10.280.913 -2.040.699
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -5.274.500 -2.591.000
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.767.739 -15.354.176
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 -29.733
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.133 19.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.772.872 -15.344.274
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.312.521 -15.152.642
Alınan Temettü
12 5.274.500 2.591.000
Alınan Faiz
12 37.517 2.564.285
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-504 -9.997.357
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-504 -9.997.357
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 622 9.997.979
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
118 622
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 118 622
Diğer Alacaklar
5 29.733 29.733
Finansal Varlıklar
19 105.645.810 84.592.025
TOPLAM VARLIKLAR
105.675.661 84.622.380
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 56.012 50.879
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
56.012 50.879
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
105.619.649 84.571.501
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
84.571.501 77.173.983
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 21.048.148 7.397.518
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
105.619.649 84.571.501
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 37.517 2.564.285
Temettü Gelirleri
12 5.274.500 2.591.000
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 5.906.811 560.089
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 10.280.913 2.103.454
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.499.741 7.818.828
Yönetim Ücretleri
8 -371.465 -327.307
Saklama Ücretleri
8 -33.455 -29.312
Denetim Ücretleri
8 -7.083 -18.948
Danışmanlık Ücretleri
8 -133 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -9.561 -12.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -29.896 -33.035
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-451.593 -421.310
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.048.148 7.397.518
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.048.148 7.397.518
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.048.148 7.397.518
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027039
BIST