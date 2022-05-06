***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-220.435.922 -2.125.289Net Dönem Karı (Zararı)49.214.063 129.946NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-16.060.321 -129.842Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -12.014.152 -83.961Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -4.046.169 -45.881İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-265.603.816 -2.209.354Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler397.592 9.221İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-266.001.408 -2.218.575FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-232.450.074 -2.209.250Alınan Faiz12 12.014.152 83.961FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI233.740.242 19.232.879Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 2.052.275.532 50.341.757Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.818.535.290 -31.108.878YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.304.320 17.107.590NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.304.320 17.107.590DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 17.107.590 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 30.411.910 17.107.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 24 3.685Ters Repo Alacakları22 0 17.033.521Diğer Alacaklar22 30.411.886 70.384Finansal Varlıklar19 272.312.033 2.264.456TOPLAM VARLIKLAR302.723.943 19.372.046YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler5 379.436 0Diğer Borçlar5 27.377 9.221TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)406.813 9.221TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)302.317.130 19.362.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19.362.825 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 49.214.063 129.946Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 2.052.275.532 50.341.757Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.818.535.290 -31.108.878TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)302.317.130 19.362.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 12.014.152 83.961Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 35.953.247 10.276Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 4.046.169 45.881ESAS FAALİYET GELİRLERİ52.013.568 140.118Yönetim Ücretleri8 -2.603.968 -8.940Saklama Ücretleri8 -81.418 -39Denetim Ücretleri8 -12.125 -100Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -92.215 -432Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -9.779 -661ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.799.505 -10.172ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.214.063 129.946NET DÖNEM KARI (ZARARI)49.214.063 129.946DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)49.214.063 129.946http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027040BIST