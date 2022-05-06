***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
06.05.2022 04:17
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-220.435.922 -2.125.289
Net Dönem Karı (Zararı)
49.214.063 129.946
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.060.321 -129.842
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -12.014.152 -83.961
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.046.169 -45.881
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-265.603.816 -2.209.354
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
397.592 9.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-266.001.408 -2.218.575
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-232.450.074 -2.209.250
Alınan Faiz
12 12.014.152 83.961
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
233.740.242 19.232.879
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.052.275.532 50.341.757
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.818.535.290 -31.108.878
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.304.320 17.107.590
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.304.320 17.107.590
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 17.107.590 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 30.411.910 17.107.590
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 24 3.685
Ters Repo Alacakları
22 0 17.033.521
Diğer Alacaklar
22 30.411.886 70.384
Finansal Varlıklar
19 272.312.033 2.264.456
TOPLAM VARLIKLAR
302.723.943 19.372.046
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Yükümlülükler
5 379.436 0
Diğer Borçlar
5 27.377 9.221
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
406.813 9.221
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
302.317.130 19.362.825
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.362.825 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 49.214.063 129.946
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.052.275.532 50.341.757
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.818.535.290 -31.108.878
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
302.317.130 19.362.825
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 12.014.152 83.961
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 35.953.247 10.276
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 4.046.169 45.881
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
52.013.568 140.118
Yönetim Ücretleri
8 -2.603.968 -8.940
Saklama Ücretleri
8 -81.418 -39
Denetim Ücretleri
8 -12.125 -100
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -92.215 -432
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -9.779 -661
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.799.505 -10.172
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.214.063 129.946
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
49.214.063 129.946
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
49.214.063 129.946
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027040
BIST