***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
06.05.2022 04:23
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-323.135.666 179.743.659
Net Dönem Karı (Zararı)
327.732.111 60.711.011
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-415.886.897 10.514.981
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.235.239 -5.519.304
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -405.651.658 16.034.285
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-245.216.119 102.998.363
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 -4.867
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
259.228 20.989
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-245.475 174.224.355
Alınan Temettü
12 10.235.239 5.519.304
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
324.848.624 -513.549.250
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
884.164.745 400.178.399
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-559.316.121 -913.727.649
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.712.958 -333.805.591
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.712.958 -333.805.591
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46 333.805.637
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.713.004 46
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.713.004 46
Diğer Alacaklar
5 4.867 4.867
Finansal Varlıklar
19 651.360.006 233.001
TOPLAM VARLIKLAR
653.077.877 237.914
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 496.893 237.665
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
496.893 237.665
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
652.580.984 249
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
249 452.838.488
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 327.732.111 60.711.011
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 884.164.745 400.178.399
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -559.316.121 -913.727.649
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
652.580.984 249
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 10.235.239 5.519.304
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -769.381.132 72.547.893
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 405.651.658 -16.034.285
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 683.092.820 4.867
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
329.598.585 62.037.779
Yönetim Ücretleri
8 -1.614.997 -963.849
Saklama Ücretleri
8 -159.056 -86.666
Denetim Ücretleri
8 -8.893 -4.244
Kurul Ücretleri
8 0 -39.591
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -83.528 -1.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 0 -230.821
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.866.474 -1.326.768
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
327.732.111 60.711.011
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
327.732.111 60.711.011
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
327.732.111 60.711.011
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027041
BIST