***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-323.135.666 179.743.659Net Dönem Karı (Zararı)327.732.111 60.711.011NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-415.886.897 10.514.981Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -10.235.239 -5.519.304Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -405.651.658 16.034.285İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-245.216.119 102.998.363Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 -4.867Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler259.228 20.989İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-245.475 174.224.355Alınan Temettü12 10.235.239 5.519.304FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI324.848.624 -513.549.250Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit884.164.745 400.178.399Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-559.316.121 -913.727.649YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.712.958 -333.805.591NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.712.958 -333.805.591DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ46 333.805.637DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.713.004 46Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.713.004 46Diğer Alacaklar5 4.867 4.867Finansal Varlıklar19 651.360.006 233.001TOPLAM VARLIKLAR653.077.877 237.914YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 496.893 237.665TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)496.893 237.665TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)652.580.984 249Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)249 452.838.488Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 327.732.111 60.711.011Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 884.164.745 400.178.399Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -559.316.121 -913.727.649TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)652.580.984 249Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 10.235.239 5.519.304Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -769.381.132 72.547.893Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 405.651.658 -16.034.285Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 683.092.820 4.867ESAS FAALİYET GELİRLERİ329.598.585 62.037.779Yönetim Ücretleri8 -1.614.997 -963.849Saklama Ücretleri8 -159.056 -86.666Denetim Ücretleri8 -8.893 -4.244Kurul Ücretleri8 0 -39.591Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -83.528 -1.597Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 0 -230.821ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.866.474 -1.326.768ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)327.732.111 60.711.011NET DÖNEM KARI (ZARARI)327.732.111 60.711.011DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)327.732.111 60.711.011http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027041BIST